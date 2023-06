Huelga histórica en la Inspección de Trabajo: arranca la primera huelga indefinida de sus trabajadores

Arranca la primera huelga indefinida de los trabajadores de la Inspección de Trabajo. Estallan contra las ministras Yolanda Díaz y María Jesús Montero, que se culpan mutuamente del incumplimiento de los acuerdos a los que llegaron con el sector. Además, sigue el paro de funcionarios de Justicia, que llevan dos meses reclamando poder negociar con el Ministerio, y ahora se suman los abogados, que convocan concentraciones en todos los juzgados de España para el miércoles.

Y es que el retraso de los procedimientos se multiplica por dos, incluso por tres, y si el procedimiento no avanza, no cobran ni abogados ni procuradores y no ven solucionado su problema, como explicaba la jefa de Tribunales de COPE, Patricia Rosety. Ella misma nos contaba las declaraciones que ha hecho a la cadena el responsable de Defensa de la Abogacía del Colegio de Madrid, Javier Mata, que cree que el Gobierno no se va a poner a solucionar la huelga de funcionarios hasta que no se celebren las elecciones y haya nuevo ejecutivo.

"El gobierno no va a comprometer una partida presupuestaria para solventar este conflicto, menos un gobierno que puede no salir dentro de un mes" aseguraba en COPE. Como contaba Patricia Rosety, tanto abogados como procuradores piden al Gobierno que solucione de una vez el conflicto.

Discrepancia entre Trabajo y Función Pública

Si bien fue el Ministerio de Trabajo y Economía Social el que firmó en julio de 2021 el acuerdo con los sindicatos -al depender el organismo de esta cartera- es la Secretaría de Estado de Función Pública -parte del Ministerio de Hacienda- la que debe poner en marcha esa nueva relación de puestos de Trabajo a la que el Gobierno en conjunto se comprometió con la aprobación del Plan Estratégico.

Desde fines de mayo, cuando Trabajo acusó a Hacienda a negarse a implementar la reforma en la Inspección de Trabajo, se encuentra abierto un conflicto entre ambos Ministerios que para los sindicatos tiene motivaciones políticas, en tanto que responden que la ITSS sí dispone de los recursos económicos para que la aprobación de la RPT no suponga un problema a este respecto.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Este miércoles Hacienda envió una nueva propuesta a Trabajo, que a su vez se la comunicó a los sindicatos; tanto el Ministerio liderado por Yolanda Díaz como las centrales descartaron la propuesta, que entienden que no da respuestas a las necesidades de la Inspección de Trabajo y que, además, no se corresponde con el Plan Estratégico.

Desde Hacienda aducen que la RPT "no es objeto de la negociación colectiva", sino "un trabajo interno del Gobierno" y recuerdan que en mayo se autorizó la inclusión en las ofertas de empleo público (OEP) de los años 2023, 2024 y 2025 de 781 nuevos puestos de trabajo en la Inspección de Trabajo.

Sobre esa última propuesta de Función Pública, desde Trabajo, si bien reconocieron "avances", señalaron que es "claramente insuficiente y no cumple con los compromisos que el Gobierno adquirió".

Los sindicatos han apuntado que esta confrontación responde a motivos políticos, en tanto que conflictos en otros Ministerios, como el de la Seguridad Social, en manos del PSOE, se ha resuelto con gran presteza, mientras que este de la ITSS, que depende de una cartera del espacio de Unidas Podemos, lleva enquistado cerca de dos años.