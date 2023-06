Al Estado no le preocupa la Justicia porque no le genera ingresos

Si el procedimiento no avanza no cobran ni abogados ni procuradores y los ciudadanos no ven solucionados sus problemas. Y así llevan muchos meses. Con tanta huelga, el retraso de los procedimientos se multiplica por dos o por tres, dice a COPE Javier Matas, responsable de Defensa de la Abogacía del Colegio de Madrid. Es una situación dramática. Señala que “históricamente al Estado le ha preocupado poco la Justicia, no le genera dinero. Gasta recursos en lo que le produce ingresos y eso lo hace con Hacienda, que tiene los mejores sistemas, pero no con la Justicia”.

El Estado, explica Matas, entiende que la Justicia resuelve un conflicto entre partes privadas y se ve afectado de forma colateral. Pero lo que tiene que tener en cuenta, dice, es que presta un servicio público y se pagan tasas judiciales. “Pedimos inversión en Justicia y cada vez estamos peor”, manifiesta. Desde que empezó la huelga de los letrados judiciales, en enero, todos los operadores jurídicos han pedido al Gobierno que se siente a negociar para alcanzar un Pacto de Estado para la mejora de la Justicia. Y con la huelga de los funcionarios insisten en ello.

Pero ve que el Gobierno de Pedro Sánchez no está por la labor, y menos en este momento, que “está de campaña electoral y es su única preocupación”. Opina Javier Matas que un Ejecutivo que puede o no salir elegido no va a comprometerse con ninguna partida presupuestaria. Y luego viene el mes de agosto, la “vacatio judicial”, y en septiembre el que venga detrás que arree. Matas es contundente y dice que “ al gobierno la huelga de los funcionarios le importa un carajo”. Y la Ministra , Pilar Llop, desaparecida en combate, se ha preocupado muy poco por solucionar los conflictos. Hay quien dice que apenas va por el Ministerio, que sólo se preocupa por Europa.