La historia del único concejal constitucionalista en un Ayuntamiento con diez ediles de Bildu

El grado de proximidad ideológica entre Pablo Casado, Albert Rivera o Santiago Abascal está condicionada en función de quien la valore. Para la izquierda la sintonía entre los tres dirigentes es total. Si preguntas en los partidos que presiden, empezarán a surgir matices. En cualquier caso, hay al menos algo que les unen: los tres protagonizan las fiestas de la localidad navarra de Echarri Aranaz, donde diez de los once concejales de su ayuntamiento pertenecen a Bildu.

Desde hace años, el entorno proetarra popularizó el ‘Tiro al Fatxa’, integrado en el programa de fiestas de la localidad foral, y que consiste en colocar en un mural los rostros de figuras odiadas por Bildu y su entorno. Este año los ‘homenajeados’ son el líder del PP, de Ciudadanos, de Vox o el Rey de España, entre otros, para tirotearles y, por consiguiente, atentar contras las instituciones del Estado. No es la única actividad polémica de las fiestas del pueblo, ya que también está el denominado ‘Día del Inútil’, que la asociación de víctimas Dignidad y Justicia ha pedido que se prohíba en una denuncia presentada en la Audiencia Nacional, al ser constitutiva de un delito de odio contra la Guardia Civil.

El único concejal que no pertenece a Bildu en Echarri Aranaz es Manuel Leal, que pertenece a la coalición de Navarra Suma, perteneciente al PP. En declaraciones a COPE.es, ha explicado que el ‘Tiro al Fatxa’ se prohibió hace dos años, pero han vuelto a las andadas “porque ven cómo el Gobierno navarro mira al otro lado, y no hacen nada. De hecho, la policía foral no ha aparecido sabiendo que se iba a celebrar.”

Por ello, el grupo parlamentario de Navarra Suma ha registrado en la cámara foral una pregunta al Ejecutivo de la socialista María Chivite sobre este asunto, que a día de hoy no ha contado con una respuesta.

El concejal de Navarra Suma ha remarcado que Bildu aprovecha las fiestas del municipio navarro para hacer sectarismo político y excluir a los que no piensan como ellos: “Se apropian de lo que ya existía, como ‘El Día del Inútil’ para llevarlo a su terreno. Lo que era una celebración con el tema de la mili, y cuando se abolió, lo convirtieron en una jornada de acoso a la Guardia Civil especialmente.”

Manuel Leal ha explicado el protocolo que se sigue para organizar las fiestas: “El Ayuntamiento se lava las manos bajo el pretexto de que es la sociedad quien lo impulsa, cuando realmente son ellos mismos con otros nombres. La comisión de festejos son colectivos afines, pero no representa a la sociedad. De esta manera cubren el expediente para decir que Bildu no tiene nada que ver. Son los mismos perros con distinto collar.”

Pese a que Leal es concejal de esta localidad, su residencia está en otro pueblo del sur de Navarra. Nos ha confesado que vivir en localidades como Echarri Aranaz o Alsasua es altamente complicado para las personas que no comparten la ideología de Bildu: “La presión diaria te impide desarrollar una vida normal. Yo me presenté en Echarri como concejal, al igual que otros compañeros del PP, porque se nos pidió presentarnos en municipios donde la gente no tiene libertad para hacerlo. Yo querría tener más contacto con el pueblo, pero no te dejan. Cuando estuvimos durante la campaña para informar sobre nuestro programa, nos recibieron con amenazas, encapuchados, estiércol… te impiden desarrollar con libertad tu programa. Algunos incluso tiraban al suelo nuestro programa, y luego nos reconocían en secreto que nos votaban, pero no podían decirlo.”