El mensaje de Pablo Casado a Irene Montero e Iglesias por el nacimiento de su hija del que todo el mundo habla

Pablo Casado, presidente del Partido Popular y líder de la oposición, ha querido lanzar un mensaje de felicitación a Irene Montero y Pablo Iglesias, por el nacimiento de Aitana, su última hija.

El líder de los populares ha felicitado a la pareja de una forma cercana y agradable. “Bienvenida al club de prematuros del Marañón, Aitana ;) Estás en las mejores manos. Enhorabuena @Irene_Montero_ y @Pablo_Iglesias_ y mis mejores deseos para toda la familia”, ha escrito en la red social Casado.

Las respuestas de los usuarios no se han hecho esperar. Enseguida decenas de personas han respondido a la felicitación de Pablo Casado. La gran mayoría aplaudiendo las palabras del popular y poniendo en valor el gesto.

Si es que los hijos..ablandan el corazón a cualquiera. No comparto absolutamente nada ideológico contigo @pablocasado_ pero fijate que me da a mi que hasta tienes buen corazón y a pesar de lo que maltratas a tu pueblo, tienes un cierto, estar, cierta ingenuidad, cierto no se que