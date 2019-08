Una víctima de ETA: "Si no cambia la legislación, ETA podrá reescribir su historia"

El "Día del Inútil" es el nombre con el que han denominado en erl pueblo de Etxarri Aranatz (Navarra), la jornada festiva que se celebra este viernes. Este acto, impulsado por la asamblea juvenil de la localidad, tiene como objetivo mostrar su odio y rechazo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Otros años, dentro del programa de fiestas, se encontraba el llamado “Tiro al facha”, una actividad que consistía en arrojar piedras o huevos a fotografías de personas o instituciones que representan a España.

La Asociación Dignidad y Justicia ha interpuesto una denuncia ante la Audiencia Nacional para que se prohíban este tipo de festividades. Daniel Portero, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, ha explicado este viernes en 'Herrera en COPE' la situación en la que se encuentran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante este tipo de acontecimientos. “Todos los veranos tenemos este tipo de actos, este tipo de homenajes y este tipo de insultos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que en cualquier país no se permitirían, pero en España parece que sí”, ha subrayado el presidente.

Nunca consentiremos q se insulte a la @guardiacivil ni q le humillen herederos d https://t.co/96y41VInmz escoria d Batasuna siempre tendrá a DyJ enfrente.@AsociacinDigni2 Contra ETA siempre lucharemos hasta q se esclarezcan los asesinatos sin resolver https://t.co/UorMTIKmVV — Daniel Portero (@daniel_portero) 8 de agosto de 2019

Portero asegura que los juzgados de Navarra son los que deberían prohibir estos actos, porque en Madrid el delito de terrorismo es más difícil de demostrar, ya que está más orientado al insulto y calumnia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que también está contemplado en el Código Penal.

“Lo que pedimos son medidas cautelares porque no podemos permitir es que el Cuerpo con más muertos asesinados por ETA que es el de la Guardia Civil, con más de 250 asesinatos a sus espaldas, sea continuamente insultado por una chusma cercana a Bildu y a ETA y que continua con la misma estrategia de intentar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se vayan de Navarra", ha afirmado.

Señala que siempre pasa pasa lo mismo con el terrorismo de ETA y que con ningún otro terrorismo hay una "segunda victimización". "Ellos quieren reescribir su historia intentando poner como malos a la Guardia Civil y a la Policía para justificar toda su historia de terror", ha asegurado Portero.

Daniel Portero califica al Gobierno de Navarra como "débil" y cree que las cosas serían de otra manera si cambiase la legislación, porque un gobierno bajo la sobra de Bildu "no va a hacer nada". "Si el ministerio fiscal depende de un PSOE que está absolutamente sujeto por el partido que ha sucedido a Batasuna, no va a cambiar nada", ha dicho. Indica que tal y como está la jurisprudencia, "el delito de enaltecimiento al terrorismo se lo han cargado". La Directiva europea dice que para que haya enaltecimiento al terrorismo, el terrorismo debe seguir vivo y ETA se justifica así en sus sentencias. “Si el delito de enaltecimiento no se puede aplicar por una Directiva europea, los etarras se aprovechan de esa vacío que existe porque Europa se ha impuesto al Código Penal”, ha recalcado.

Daniel lleva 15 años denunciando a los asesinos etarras de su padre, tienen cuatro procedimientos en la Audiencia Nacional y todavía no ha conseguido que sean condenados. “El relato lo están ganando ellos, porque se está viendo que asesinos son homenajeados continuamente. El Estado de Derecho tiene que funcionar para modificar el artículo 578 y que se endurezca más aún, evitando ese escarnio de humillación a la víctimas", ha señalado Portela. Por último ha querido advertir a Batasuna: "que se preparen porque todavía nos quedan unos macro juicios en la Audiencia Nacional".