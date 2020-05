Herrera destapa las trampas de Sánchez y la desescalada, entre lo más visto de la semana en COPE.es

1.- Herrera destapa las trampas que Sánchez no ha querido contarte sobre el plan de desescalada

Pedro Sánchez presentó este martes lo que su gobierno considera el camino hacia la "nueva normalidad". Un plan de desescalada que tiene como horizonte finales de junio, con un programa en cuatro fases a distintas velocidades según las provincias o las islas más o menos afectadas por la pandemia de coronavirus. Dicho plan de desescalada ha sido acogido con escepticismo por los partidos de oposición, que lo tachan de confuso. Una opinión que comparte Carlos Herrera. El comunicador, además, ha desvelado este miércoles en su monólogo las trampas que encierra este plan de desescalada.

"Habrá que estar muy pendientes para evitar rebrotes porque saldremos a la calle sin saber si estamos infectados. Y ojo porque la culpa será de usted, no del Gobierno. Esto más que un plan es una improvisación. Es una carcasa con poca materia orgánica. Un boquete de ambigüedades para que parezca que están haciendo muchas cosas y se distraiga del convencimiento general de lo mal que han gestionado todo", ha comenzado diciendo Herrera. Para él, este plan "traslada a los ciudadanos la responsabilidad de que funcione o no". "El tipo que lleva mes y medio confinado sin que le hagan un test o haya podido comprar una mascarilla, ahora podrá salir a la calle a hacer casi todo pero con una farragosa organización. Sin saber si está contagiado, si lo está el de al lado... Y asumiendo él la responsabilidad de repuntes. Y ante una enfermedad de la que aún no sabemos por qué ha golpeado tan duro a España, mucho mayor que a otros países", ha contado Herrera.

Vídeo

2.- Luis del Val: "Ministra Celaá, es usted una ignorante en discapacidad intelectual"

Esta es la imagen del día que el maestro Luis del Val en "Herrera en COPE" destina a la ministra de Educación, Isabel Celaá:

"Les llamamos “los chicos”. Viven en una residencia, a pocos kilómetros de Zaragoza. Los chicos pasan con nosotros las navidades y unas semanas en verano. Los chicos son una chica y un chico. La chica, Pilar, ya ha cumplido los sesenta, pero les seguimos llamando los chicos, porque la oligrofenia con la que nacieron les ha dejado en un nivel intelectual infantil, que pudo desarrollarse gracias a que fueron, desde que eran chicos de verdad, a los centros especiales y talleres de ATADES, que ahora la ministra de Educación Isabel Celáa quiere destrozar y clausurar con su nueva ley de Educación.

Vídeo

3.- Carmen Porter se ríe de Antonio Maestre tras las críticas a Iker Jiménez

Si hubiera que hacer una lista de las personalidades que nos ha dejado esta pandemia del coronavirus, en ella sin duda figuraría Iker Jiménez. Desde su programa 'Cuarto Milenio' en televisión, siguiendo después con su no menos relevante 'Milenio Live' de YouTube, se hizo un hueco en el hogar de cientos de miles de españoles que seguían atentos sus palabras (y las de sus colaboradores) anunciando antes que nadie los terribles efectos del COVID-19 en nuestro país. Muchos han sido los que le han aplaudido por su labor de comunicar, pero tantos otros son los que le critican en un extraño afán de politizar a un personaje que nunca pretendió tal cosa. Hablamos de Antonio Maestre.

Vídeo

4.- Herrera: "El que no sepa cumplir las normas que no se queje del Gobierno que tiene"

"Hay que estar metidos en un piso de 60 metros sin terraza para saber lo que ha sido ese confinamiento pero también ¿qué pasó ayer? Puesuna minoría, cuidado una minoría más o menos numerosa, que hizo un con bastante desconocimiento o picaresca o lo que le dio la gana, puso en marcha aglomeraciones inquietantes en algunos puntos -que ya veremos si eso tiene consecuencias-, es decir, vamos a ver no sé qué parte no hemos entendido el pueblo llano de que solo puede salir un progenitor con los niños. Ayer iban familias enteras; y hay que tocar lo mínimo imprescindible o si es posible nada, o sea la gente felizmente sentada en un banco, apoyada en un poyete, de tertulias… que no se pueden utilizar los parques infantiles", dijo el comunicador tras la primera salida de los niños a la calle en esta cuarentena

Vídeo

5.- Herrera: “Aun dopando los datos, España sale octava en la lista de países que mas pruebas realiza de la OCDE”

El comunicador habla del maquillaje de los datos por parte del Gobierno a la OCDE para "tapar así la mala gestión" del Ejecutivo. También analiza los planes del gobierno para el desconfinamiento y el futuro de la economía. Por último, critica a Pablo Iglesias y su falta de respecto a la justicia.