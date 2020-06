Herrera analiza la última ocurrencia de Torra para llevar la contraria a España: "Lo hacen estos personajes"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este viernes, 19 de junio de 2020, analizando la última hora del coronavirus en nuestro país a pocas horas del comienzo de la nueva normalidad en todo el territorio español, menos en Cataluña, donde la Generalitat lo ha nombrado Fase de transición: "Estas cosas de Torra son las tonterías para siempre tener un punto diferenciador con España. Siempre dando la nota".

Entrem en l’etapa de represa, completament regulada pel @govern de la Generalitat i amb una única prioritat: la salut i la vida dels ciutadans. Decauen els efectes de l’estat d’alarma. Però per sortir-nos-en ens hem de protegir col·lectivament amb #DistanciaMansMascaretapic.twitter.com/O5oOxi0FJL — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) June 18, 2020

El análisis de Herrera sobre los últimos datos

En este sentido, el comunicador ha analizado los últimos datos señalando que no le gusta nada las sensaciones que tiene: "España es el único país que no proporciona cifra de muertos diarios o semanales, tan intolerable como eso. Llegará el día del homenaje a los muertos y todavía no tendremos datos. Los muertos de la pandemia están por encima de los 40.000 pero Fernando Simón sigue en sus trece. No se lo cree nadie los 28.000 que dice Simón, están muy lejos de los otros registros. Han subido el número de los contagios y no me gusta nada".

Herrera también ha analizado la situación de Madrid, una de las zonas más atacadas por el coronavirus y que espera recibir a miles de turistas en las próximas semanas: "Madrid tiene una cosa que se llama Aeropuerto de Barajas y ya se están produciendo colas, aunque no se espera que sea hasta el 1 de julio cuando se tomen medidas para un mayor control. La presidenta Ayuso pide un auténtico plan de control, ya que, como ella ha dicho, la pandemia comenzó en Madrid por el aeropuerto. Hay rebrotes, por eso solo una cosa: distancia y mascarilla".

Los últimos movimientos políticos a juicio de Herrera

En otro orden de asuntos, Herrera también ha subrayado las quejas del sector turístico por las ayudas presentadas el pasado jueves por el Gobierno para impulsar la economía de este sector: "Ayer el Gobierno quiso dar mucho bombo a sus ideas para potenciar el turismo pero ha soltado cerca de 4.000 millones. El sector dice que solo son el 5% de las pérdidas. Por ejemplo, Francia ha puesto 18.000 millones. Es verdad que son situaciones diferentes, sobre todo más ricos, pero en España es fundamental el turismo y por se deben tomar medidas más fuertes".

Herrera también se ha referido a una información publicada este viernes por 'El País' en la que se señala que a principios de marzo el Consejo de Seguridad Nacional minimizó el riesgo a sufrir un gran golpe por el coronavirus en nuestro país: "Los hay que durante un tiempo han tenido muchos intereses en husmear en los informes. Ahora han centrado la atención en un informe del 4 de marzo en el que se establece que el Consejo de Seguridad Nacional minimizó el riesgo de la pandemia en marzo y consideró poco probable su impacto. Pero de verdad nadie dijo en ese consejo algo sobre el posible riesgo que existía. No hace falta tener prismático para ver cómo se encontraba Italia y el riesgo se nos avecinaba".

Por último, Herrera se ha referido a la aspiración de Iglesias a que Bruselas sea flexible con los Presupuestos frentes a la austeridad de Ciudadanos : "Saben quién ha firmado un documento en el que se dice que hay que tranquilizar a los mercados poniendo condiciones al dinero prestado: Podemos, Sí, la delegación de Pablo Iglesias en Bruselas. Dice que es necesario un plan en el que se tengan que establecer unas garantías sobre cómo se van a devolver esos fondos. Madre mía, han resucitado el espíritu Maoísta".

