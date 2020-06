El análisis de Herrera sobre la frivolidad de Sánchez con las víctimas del coronavirus: "Es mentira"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando los rebrotes que se han producido en Alemania y en Pekín, una situación que ha despertado ciertas alertas ante la inminente entrada dentro de unos días de España en la "nueva normalidad": "Debemos estar atentos a lo que ha pasado en Alemania y en Pekín, donde más de 100.000 rastreadores se han puesto en marcha para intentar controlar la situación y no volver a lo que se vivió hace unos meses. Por eso, a partir del lunes en España debemos tener mucha precaución".

Herrera analiza las palabras de Sánchez

En clave política, Herrera ha analizado la última sesión de control al Gobierno que ha tenido en el Congreso de los Diputados el pasado miércoles, y donde Sánchez anunció un homenaje a las víctimas del coronavirus. Eso sí, solo para las 27.000 personas fallecidas que han sido contabilizadas por el Gobierno. En este sentido, Herrera ha analizado la frivolidad con la Sánchez ha vuelto a acudir a sede parlamentaria: "Sánchez en estado puro. Ha vuelto a pasear su frivolidad por los pasillos del Congreso de los Diputados, incluso cuando ha anunciado el homenaje a las víctimas. Eso sí, a las 27.000 que él, Simón e Illa han contado. ¿Por qué las demás no? Sánchez quiere repetir una mentira hasta que se convierta en verdad. El resto de personas tendrán que ser homenajeadas por sus familiares en soledad y silencio".

Las víctimas del #COVID19 merecen nuestro recuerdo.

El próximo 16 de julio celebraremos la ceremonia de Estado en homenaje a los ciudadanos y ciudadanas que han perdido la vida durante la pandemia. También a los servidores públicos que han luchado contra el virus durante meses. pic.twitter.com/VYznWJFiUG — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 17, 2020

La opinión de Herrera sobre la ley celaá

Siguiendo la sesión de control, Herrera también ha analizado el debate que hay en torno a la ley Celaá, y que parece crear aún más fricciones entre el Gobierno y los partidos de la oposición. En este sentido, Herrera ha explicado que en todo lo relacionado con esta ley se puede apreciar las verdaderas intenciones de Sánchez, que son no pactar para nada con los partidos de la oposición: "Sánchez puede pactar con Bildu, ERC, Podemos pero nunca con PP, Vox o Ciudadanos. Ni en este momento, cuando estamos hablando de una ley fundamental para el futuro de nuestro país".

En esta dirección el comunicador ha querido explicar algunos de los detalles de esta ley: "Ley Celaá, que lleva el nombre de la ministra que dijo que los hijos no son de los padres. En este mundo imaginario en el que viven quieren clonar a Adriana Lastra hasta el infinito para que nuestros hijos cuando sean mayores no cambian su voto. No es así. Usted enseñe matemáticas a mi hijo que de educarle me encargo yo".

Por último, el comunicador ha centrado su atención en una de las claves más importantes para él de esta ley: la ausencia de la meritocracia: "No hablemos de esfuerzo ni de premios. A ver si se va a motivar algún alumno. Lo que contempla esta ley es una valoración a la baja, algo que es muy preocupante para la educación futura en nuestro país. Así nos va".

