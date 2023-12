Guilarte pide buscar una fórmula para renovar el CGPJ y evitar futuros bloqueos

El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha subrayado que hay que buscar una fórmula que garantice no sólo la renovación de este órgano, sino que evite nuevos bloqueos, "que lo que venga sea igual que lo de ahora".

Guilarte ha sostenido que el sistema actual "no ha funcionado". En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados, ha destacado que desea que se produzca la renovación y "no se hereden los problemas", "pero no es fácil".

El presidente suplente del CGPJ ha vuelto a defender que se refuerce la independencia judicial, que se recorten las competencias de ese órgano para que no pueda realizar nombramientos discrecionales de altos cargos judiciales, que deberían reconducirse "al mérito y la capacidad".

"Estando de acuerdo sería facilísimo", ha señalado, si bien ha añadido que "aquí la política tiene muchos intereses".

Sin embargo, ha dicho que "lo apetecible es la discrecionalidad" y que si existe la voluntad de "seguir captando políticamente todos los nombramientos" es algo que le "excede".

En cuanto a la falta de acuerdo entre los dos principales partidos para renovar el CGPJ, Guilarte ha asegurado que "dos no riñen, si uno no quiere": "Es un problema de la política en su conjunto, de que las fórmulas que había hasta ahora pues yo creo que no han funcionado. Yo lo que propicio son formulas alternativas. Si no me hacen caso, yo no puedo hacer más", ha sentenciado.