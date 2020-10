El Gobierno no teme reproches ni preguntas en Europa por la reforma del CGPJ

El Gobierno no teme que pueda haber reproches o preguntas por parte de otros países de la Unión Europea sobre la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que han promovido los dos partidos que lo sustentan, el PSOE y Podemos.

Y no espera que esta cuestión salga a relucir en el Consejo Europeo al que asistirá el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y que reúne mañana y el viernes en Bruselas a los líderes de los veintisiete países de la Unión.

Así lo creen fuentes del Ejecutivo en la víspera de dicha cumbre y a pesar de que aquí en España ha habido un rechazo frontal a la propuesta tanto por la oposición como por la mayoría de las asociaciones judiciales.

Ni está ni se espera ese debate, dicen las fuentes de Moncloa, para quien nadie en la UE va a cuestionar esta propuesta que, subrayan, han hecho dos grupos parlamentarios para reformar la ley.

La propuesta, presentada ayer por PSOE y Podemos, ha sublevado a la oposición, que ya ha anunciado que recurrirá al Constitucional, y esta misma mañana el líder del PP, Pablo Casado advertía en el Congreso de que su partido acudirá también a las instituciones y tribunales europeos si es necesario para evitar este "atropello".

Casado ha hablado además de una reforma "polaca", aludiendo así a uno de los dos países de la UE -junto con Hungría- más cuestionados en lo que al estado de derecho y la garantía de las libertades se refiere.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también ha advertido al Gobierno que acudirá a instancias europeas para parar la reforma del poder judicial que planea el Ejecutivo si no rectifica: "Si no lo frenan ustedes, lo frenarán en Europa, donde no se toleran estas práctica", ha dicho.

Pero en Moncloa advierten de que nada tienen que ver las discusiones sobre el respeto al estado de derecho -una de las condiciones que se pretende poner al reparto de los fondos de recuperación- con esta reforma.

Recuerdan además que la Comisión publicó la semana pasada su informe sobre el cumplimiento del estado de derecho y España salía muy bien parada y considerada, y no tenía "nada que ver" con países como Polonia y Hungría. Incluso la Comisión, apuntan, lamentaba en dicho informe que no se haya renovado aún el CGPJ

Explican además que la propuesta que ha hecho Alemania sobre la condicionalidad del cumplimiento del estado de derecho se centra más en la propia gestión de los fondos, en su uso y administración.

En el Gobierno insisten en su convencimiento de que ni va a haber preguntas sobre esta reforma ni el presidente, Pedro Sánchez, tendrá que intervenir para dar ninguna explicación al respecto. EFE