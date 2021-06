El Gobierno sostiene en sus informes que 5 de los 9 indultados "no lo merecen personalmente"

El pasado miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía la publicación de los decretos de indulto para los nueve líderes independentistas encarcelados por los acontecimientos sucedidos el 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Nada más salir de la cárcel barcelonesa de Lledoners, los siete presos del 1-O ingresados allí exhibieron juntos una pancarta en la que se podía leer 'Freedom for Catalonia' (Libertad para Cataluña) y una bandera 'estelada'. Después, de manera individual y ante cerca de un centenar de personas, escenificaron que la ilegalidad no había quedado tras los muros de Lledoners, y que las ilusas pretensiones de Sánchez de dar una oportunidad 'al diálogo' se resumían a la aritmética que puede mantenerle en Moncloa.

Hoy, y según publica EL ESPAÑOL, el Gobierno admite en sus informes sobre el indulto a los responsables del proceso independentista catalán que la conducta de cinco de los nueve beneficiados "no les hace personalmente merecedores" de la medida de gracia que se les ha concedido y que les ahorrará más de 66 años de prisión.

El informe del Ejecutivo señala a los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull, así como el expresidente de Asamblea Nacional Catalana Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y reconoce que respecto a estos condenados "se echan en falta gestos o declaraciones" que "hagan evidente la voluntad de conducir sus reivindicaciones políticas por las vías legalmente establecidas".

Además, y pese a no tener evidencia de que van a actuar acatando la Constitución y las leyes, el Gobierno de Pedro Sánchez les ha indultado porque considera que existen "ineludibles y prioritarias razones de utilidad pública" que están por encima de la actitud de los propios condenados, razones que se concretan en el "interés público" de "generar un clima de entendimiento con las formaciones políticas independentistas" y la necesidad de crear un "ambiente de concordia en la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española", algo para lo que el encarcelamiento de los condenados por el 'procés' es un "escollo".

Fueron precisamente los señalados en este informe quienes lanzaron las proclamas más 'agresivas' respecto a la continuidad del procés. El secretario general de Junts, Jordi Sánchez, aseguró que "no retrocederemos, y no aceptaremos ningún silencio a cambio de ningún indulto". El expresidente de la ANC ha asegurado que es un gran día no sólo por los que salen de la cárcel y sus familias, sino para Cataluña: "pese a lo que la Justicia y el Estado nos han querido hacer y nos han hecho estos años, salimos juntos, dignos, unidos y en pie para ganar la libertad de este país".

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, envió un claro mensaje al presidente del gobierno Pedro Sánchez desde Lledoners: “hoy no es un día de renuncia, hoy nos reafirmamos. Que nadie se equivoque”.

Por su parte, Josep Rull, exconsejero de Territorio, con una pena de diez años y medio por sedición, repitió las consignas de sus compañeros manifestando que "conseguiremos la independencia y ganaremos", concluyendo con un "¡Viva Cataluña libre!".

Jordi Turull tampoco quiso dejar pasar la ocasión para reaccionar ante los indultos reafirmando "nuestro compromiso para culminar con lo que empezamos el 1 de octubre, que ni es condicional ni es revisable ni es parcial".

El exconsejero de Interior Joaquim Forn, no dudó en reafirmar su compromiso con la causa independentista al afirmar que "seguiremos pensando lo mismo. Somos más fuertes que nunca. Seguiremos luchando por la independencia contra toda forma de represión y por el retorno de los presos políticos". Respecto a Forn, el informe indica que "su protagonismo en el conflicto ocasionado con el 'procès'" desde su cargo de consejero de Interior del Gobierno catalán "y su condición de principal referente de una de las dos grandes formaciones independentistas [Junts per Catalunya] le convierten en una figura clave en el devenir de las relaciones entre Cataluña y España".