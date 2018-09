El Gobierno Sánchez: de las luces a las sombras

El pasado día 2 de junio, Pedro Sánchez pasaba a la historia de la democracia española al ser el primer presidente investido gracias al triunfo de una moción de censura. Días después, el nuevo y flamante jefe del Ejecutivo anunciaba un gobierno socialista que fue bienvenido en la izquierda y, como mínimo, no mal visto entre sus no-votantes.

Aquel Gobierno fue definido por el propio Sánchez como "feminista, europeísta, con solvencia técnica y jurídica". Contaba con nombres mediáticos que invitaban al optimismo: Josep Borrell en el Ministerio de Exteriores, Pedro Duque en Ciencia, Innovación y Universidades, Fernando Grande-Marlaska en Interior o Màxim Huerta en Cultura y Deporte. También se habló bien de la nueva encargada de Economía, Nadia Calviño, o de la titular de Medio Ambiente, Teresa Ribera.

En cualquier caso, Sánchez y los suyos entraron en La Moncloa con la alfombra roja puesta y una bonita banda sonora que, algo más de 100 días después, se ha tornado en un ruido desagradable a su alrededor. De hecho, la tranquilidad le duró exactamente ocho días. Los que tardó Màxim Huerta en anunciar su dimisión tras conocerse que Hacienda le sancionó a abonar 218.000 euros por declarar su trabajo a través de una sociedad y no como renta personal. El exresponsable de Cultura y Deporte dijo en su comparecencia de prensa que se iba para que "la jauría no parta el proyecto ilusionante de Sánchez".

Màxim Huerta dimite como ministro de Cultura por su fraude fiscal y dice ser víctima de "una jauría"

Pasó el verano, las aguas parecían haberse calmado, pero septiembre devolvió al ejecutivo del PSOE la cruda realidad política. El 11 de septiembre, la ministra de Sanidad, Carmen Montón, dimitía por las irregularidades en torno a su máster de la Universidad Rey Juan Carlos.

Era martes, y la semana horribilis de Sánchez solo acababa de empezar. El siguiente era él: el 13 de septiembre el periódico ABC publicaba que el presidente plagió su tesis doctoral en la Universidad Camilo José Cela. La oposición le pidió que enseñara ese trabajo, algo que él resolvió dando acceso a quien lo deseara a poder verlo en la biblioteca universitaria donde se encuentra una de las copias, pero sin poder sacarla de allí ni siquiera fotografiarla. Incluso hay quien le ha pedido la dimisión basándose en sus propias palabras: y es que Sánchez, durante la moción de censura, le dijo a Mariano Rajoy que "en Alemania dimiten por plagiar la tesis".

Moncloa aplicó a la tesis dos detectores anti-plagio que, bajo su versión solo coincidía con otras publicaciones en un 13% (Turnitin) y en un 0,96% (Plagscan). Esta última empresa afirma que en realidad hay un 21% de contenido copiado.

Cuando la tormenta de la tesis parecía haberse disipado, dos nuevos escándalos han sacudido esta última semana los cimientos del Gobierno: por un lado, las conversaciones de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, con el excomisario e imputado por blanqueo y organización criminal, José Manuel Villarejo. En las grabaciones filtradas, Delgado llama "maricón" a su compañero Grande-Marlaska; además, Villarejo le dice que tiene un prostíbulo, a lo que ella responde que eso es "éxito garantizado".

La reacción de Delgado ha ido desde la negación absoluta de los encuentros con el excomisario (antes de conocerse las grabaciones) a admitir que lo ha visto tres veces en 25 años; de negar que calificara así a su compañero en el Consejo de Ministros a reconocerlo, aunque "está sacado de contexto".

Y la última bofetada, quizás a su ministro más mediático, al menos polémico. Quizás al que más consenso generaba: Pedro Duque. OK Diario reveló que el titular de Ciencia compró dos casas a través de sociedades pantalla para ahorrarse algunos impuestos. El astronauta ya ha dicho que no va a dimitir, que no es ilegal y que es una operación que le aconsejaron sus asesores.

Cosas de la vida, el 9 de febrero de 2015 el entonces secretario general socialista afirmó en Telecinco que "es inmoral haber creado una sociedad interpuesta para tributar la mitad de lo que le correspondería. Esa persona al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva".