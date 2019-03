El Gobierno publicó un falso comunicado para salvar la tesis de Sánchez

Según publica el diario ABC, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano responsable de promover la transparencia en la actividad pública, ha anunciado esta semana que en La Moncloa nunca existió un informe antiplagio. Sin embargo, el 14 de septiembre se emitió un comunicado mediante los canales del Gobierno informando de lo contrario para proteger a Sánchez.

El CTBG comunicó esta semana a una petición de información del medio de comunicación EsDiario, asegurando que: “no ha habido actuación pública en el proceso de verificación de la autenticidad de la tesis del presidente del Gobierno”, añadiendo que Moncloa nunca encargó un informe antiplagio. Pero en la web oficial se publicaba que “la tesis del presidente supera ampliamente los softwares de coincidencias” y que el trabajo habia sido analizado minuciosamente por los programas Turnitin y PlagScan. Pero esta información no es cierta.

Según ha explicado el Consejo de Transparencia en su respuesta, a la que ha tenido acceso ABC: “El software utilizado no se ha costeado con dinero público y las comprobaciones de la autenticidad de sus tesis no habían sido realizadas por la Secretaria de Estado de Comunicación”. En este sentido, Sánchez uso un informe no oficial, que aún no está cerciorado de que existiera, ni con qué dinero se pagó la licencia o si se llegó a pagar. La respuesta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se suman a otras informaciones que desmontan la teoría del presidente del Gobierno.