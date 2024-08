El Gobierno de Aragón ofrece "colaboración absoluta" con la investigación sobre el centro de menores de Ateca

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha ofrecido "colaboración absoluta" para el esclarecimiento de los hechos delictivos que han motivado la detención de cinco trabajadores del Centro de Menores de Ateca (Zaragoza) por los presuntos delitos de lesiones, delitos contra la integridad moral, corrupción de menores y pertenencia a grupo criminal, para lo que la investigación judicial contará con la cooperación del Departamento de Bienestar Social y Familia y del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).

Estos cinco trabajadores --el director del centro, dos educadores y dos auxiliares-- tendrán que declarar en el Juzgado por esos presuntos delitos cometidos hacia internos del centro.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico ha puesto "a disposición el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), el Departamento de Bienestar Social y Familia" para colaborar en la investigación judicial abierta sobre las denuncias en un centro de menores de la región. "Nos parecen unos hechos graves, pero vamos a respetar la investigación judicial que se esté llevando a cabo y, en cierta manera, la colaboración total que queremos prestar porque es un centro concertado", ha manifestado.

"Todos nuestros medios están a disposición y colaboración de la investigación judicial para tratar de esclarecer estos hechos", ha aseverado Vaquero, quien ha insistido en que "cuando haya un problema en el que el Gobierno de Aragón pueda hacer algo vamos a poner todos nuestros medios".

Sobre la posibilidad de trasladar a los menores a otro lugar, la también consejera de Presidencia, Economía y Justicia ha señalado que "todavía no se han llevado a cabo este tipo de propuestas", ya que el Ejecutivo no ha recibido la orden judicial de cierre del centro. En todo caso, ha adelantado que trabajarán en ello a lo largo del fin de semana, en el momento en el que se planteen y que no van a negar "ningún tipo de recurso" disponible ante esta situación.

La consejera ha lamentado las detenciones y ha recalcado también que la prioridad para el Gobierno aragonés en este momento es "el bienestar, la seguridad y el interés del menor". "Lógicamente, nos hemos preocupado de que --los menores que han sufrido los supuestos que se están investigando-- estén bien", así como el resto de jóvenes que están en el centro.

La dirigente ha reiterado que van a respetar la investigación judicial en curso y ha recordado que el centro es concertado y que los jóvenes están allí con una autorización judicial. Del mismo modo, se han puesto en contacto con la Subdirección, competente en esta materia, de Tutela de la Infancia en Aragón.