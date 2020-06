El frívolo gesto de dos diputados socialistas en plena sesión de control

“Ignorantia iuris non excusat”, es una expresión del latín que viene a significar algo así como que 'la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. O sea, que no se puede usar el desconocimiento de la ley como excusa para justificar que no se cumpla.

No sabemos si los diputados del PSOEPedro Casares y María Luisa Faneca se han leído la normativa del Congreso de los Diputados, algo que, por otra parte, sería lo lógico si son diputados nacionales.

Tampoco sabemos si los socialistas estaban presentes en el hemiciclo y han escuchado a la presidenta del Congreso, su compañera de partido Meritxell Batet, cuando ha llamado la atención sobre este mismo asunto.

EL FRÍVOLO GESTO DE LOS DOS DIPUTADOS SOCIALISTAS

Sea como fuere, ambos han protagonizado hoy una de las imágenes de la jornada, durante la sesión de control al Gobierno que ha tenido lugar en el Congreso. Casares y Faneca han aprovechado los segundos de aplausos del grupo parlamentario socialistas y del de Unidas Podemos al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, para hacerse una fotografía en sus escaños, algo que, está prohibido por la normativa del Congreso.

El Congreso se ha convertido en un circo. Ahora dos diputados del PSOE se hacen unas fotos en el hemiciclo. ¡Un poco de respeto por las instituciones! pic.twitter.com/3P3Tq07hLm — MART �������� (@Mart30000) June 24, 2020

Iglesias había acabado de contestar una pregunta formulada por Teodoro García Egea, secretario general del PP y, cuando comenzaron los aplausos, María Luisa Faneca cogió su pose y Pedro Casares inmortalizó el momento, incumpliendo así la normativa del Congreso.

AMBOS SON MIEMBROS DE LA EJECUTIVA FEDERAL DEL PSOE

Pedro Casares es Secretario General del PSOE Santander, Secretario de Infraestructuras y Transportes del PSOE, diputado socialista por Cantabria y portavoz de Economía en el Congreso de los Diputados.

María Luisa Faneca es funcionaria del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Secretaria de Pesca del PSOE y fue alcaldesa de la localidad onubense de Isla Cristina entre 2007 y 2015.

También te puede interesar: