Francia.- Castets afirma que la democracia "no significa nada" para Macron tras negar al NFP formar gobierno

La candidata del NFP llama a la movilización tras la negativa de Macron

El presidente francés inicia este martes una nueva ronda de consultas

La candidata del Nuevo Frente Popular (NFP), Lucie Castets, ha lamentado que el presidente francés, Emmanuel Macron, mostrara este lunes que la democracia "no significa nada para él", después de que descartara nombrar un gobierno con ella como primera ministra a pesar de su victoria en las pasadas legislativas.

"La democracia no significa nada a ojos del presidente y lo encuentro extremadamente peligroso", ha dicho Castets en una entrevista para France Inter, en la que le ha reprochado a Macron querer ser "presidente de la República, primer ministro y líder del partido al mismo tiempo".

"Las instituciones no pueden funcionar así (...), no es respetuoso con los franceses ni con la democracia", ha señalado Castets, quien ha asegurado sentirse "muy preocupada" por el mensaje que está dando Macron a los electores. "Les pedimos que se movilicen, pero no ha servido para mal porque han votado mal", ha dicho.

Castets, no obstante, ha pedido a los franceses que se movilicen y ha prometido que continuará trabajando para "encarnar la unión de las izquierdas".

Macron inicia este martes una nueva ronda de consultas después de que en la víspera descartara a Castets para formar gobierno a pesar de que el NFP obtuvo el primer puesto en número de escaños en las pasadas elecciones legislativas.

Según justificó en ministro del Interior en funciones Gérald Darmanin, la propuesta del NFP "no tiene posibilidades de prosperar" pues sería derrocado en una moción de censura tal y como ya adelantaron las fuerzas conservadores.

Los primeros con quienes se reunirá el presidente francés este martes serán los representantes del grupo independiente Liot, que obtuvo unos 20 escaños.