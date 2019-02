Fractura en el PSOE con la concesión al independentismo: "Ni mediadores ni relatores"

La diputada del Partido Socialista por Valladolid Soraya Rodríguez ha pedido este martes que en "el diálogo entre el Estado" y Cataluña se respete la Constitución, el Estatuto de autonomía y a las propias instituciones. "Ni mediadores ni relatores", ha aseverado.

Rodríguez, que apoyó a Susana Díaz en las primarias del partido, se ha expresado así a través de un apunte en su cuenta de Twitter después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya aceptado la presencia de un coordinador en la mesa de partidos que Gobierno y Generalitat intentan impulsar.

Ni mediadores ni relatores. El diálogo entre el Estado y una CCAA, necesita respeto a la Constitución, al Estatuto y a las instituciones. — Soraya Rodríguez (@sorayapsoe) 5 de febrero de 2019

"No hacen falta mediadores ni para el Gobierno ni para el Partido Socialista. Si acaso alguien que pueda tomar nota, convocar, que nos pueda coordinar" en esa mesa de "diferentes partidos", pero "no hacen falta mediadores", ha afirmado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Senado.

Rodríguez no es la única socialista que se ha mostrado escéptica ante el movimiento del Ejecutivo. El presidente de Aragón y secretario general del PSOE en la región, Javier Lambán, ha recordado que "aprobar un presupuesto no justifica cesiones que pongan en cuestión la Constitución, la unidad de España, el Estado de Derecho ni la decencia". "Estoy seguro de que Pedro Sánchez no cederá a chantajes de los independentistas, cáncer de la democracia con el que hay que acabar", ha escrito en Twitter.

“Aprobar un presupuesto no justifica cesiones que pongan en cuestión la Constitución, la unidad de España, el estado de derecho ni la decencia. Estoy seguro de que @sanchezcastejon no cederá a chantajes de los independentistas, cáncer de la democracia con el que hay que acabar” pic.twitter.com/MOzpoltghG — Javier Lambán (@JLambanM) 5 de febrero de 2019

A las reacciones de Rodríguez y Lambán también se ha unido el responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos, Luis Garicano, quien ha elogiado el mensaje de la diputada socialista. "Bravo Soraya. Es desde el PSOE desde donde tenéis que detener está locura que amenaza a la integridad de España", ha aseverado.

En este sentido, Garicano ha reconocido que, pese a conocer "el oportunismo y tacticismo de Sánchez", no se le "pasó por la imaginación que pudiera ceder a la exigencia de Esquerra Republicana de Catalunya de los mediadores. Este día permanecerá para siempre en la infamia", ha remachado.