La Fiscalía y el abogado de Begoña Gómez piden al juez archivar el caso

La Fiscalía y el abogado de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado este sábado al juez Juan Carlos Peinado que archive la parte de la causa en la que le investiga por malversación y que, en caso de llegar a juicio, será enjuiciada por un tribunal del jurado.

TE PUEDE INTERESAR Begoña Gómez no acude a su cita ante el juez Peinado

Tanto el fiscal como el abogado Antonio Camacho han formalizado esta petición en la vista convocada esta tarde para concretar la imputación contra Begoña Gómez y a la que la mujer de Sánchez ha decidido no acudir al considerar su defensa que se trata de un trámite para el que su presencia no es imprescindible.

Tampoco han asistido su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, ni el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quienes han reclamado asimismo el archivo de esta pieza separada que gira en torno al nombramiento de la asesora y si realizó labores de asistencia para fines profesionales de la mujer del presidente del Ejecutivo en la Universidad Complutense de Madrid.

Las acusaciones populares, coordinadas por la asociación Hazte Oír -que al mismo tiempo ha convocado una manifestación contra Sánchez frente a los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla -, han argumentado ampliamente, en cambio, la necesidad de que la causa siga adelante y de que se practiquen más diligencias.