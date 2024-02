El fiscal del Supremo cree que no hay indicios de criminalidad contra Puigdemont en 'Tsunami': Son "demasiado abiertos"

El fiscal del Tribunal Supremo (TS) Álvaro Redondo ha concluido que en estos momentos no hay "indicios racionales de criminalidad" contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont que justifiquen una investigación en su contra por 'Tsunami Democràtic', al considerar que son "demasiado abiertos", al tiempo que ha señalado que "no concurre el tipo penal de terrorismo", por lo que pide seguir investigando.

"Los indicios tenidos en cuenta por el instructor, en orden a elevar la exposición razonada, resultan demasiado abiertos, para poderse afirmar que concurre la situación procesal que permitiría, razonablemente, que el Tribunal Supremo asumiera la competencia", dice Redondo en un informe de 69 páginas fechado el 30 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press.

Así, aunque sostiene que el Supremo es "competente para conocer, en su caso, de las actuaciones provisionalmente atribuidas a los señores aforados", señala que "procede indicar al instructor que debe continuar las investigaciones, al no concurrir indicios racionales de criminalidad en este momento procesal, que justifiquen la elevación dela causa a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en relación con los referidos señores".

En cuanto al delito de terrorismo, explica que "esta posibilidad se daría, si se considerara aplicable el artículo 573 del Código Penal (CP), según el cual la comisión de un delito grave contra la integridad física o moral, o contra la libertad, llevado a cabo para alterar gravemente la paz pública constituye un delito de terrorismo".