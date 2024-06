Juanma Castaño avisa de "lo que viene" en el Real Madrid tras la Champions League: "Y no me refiero a Mbappé"

El Real Madrid ha finalizado la temporada 2023-2024 por todo lo alto. A LaLiga conseguida ya hace unas semanas, hay que unirle la Champions League que el equipo blanco levantó este pasado sábado tras ganar al Borussia Dortmund en la final por 0-2 tras los goles de Dani Carvajal y de Vinicius Jr.

Domingo de celebración

Con la Decimoquinta ya en el bolsillo, la expedición merengue ha compartido este título con los seguidores madridistas por las calles de la capital española.

Juanma Castaño, en el comienzo de El Tertulión de los Domingos, dejó un aviso sobre lo que puede venir en el mundo del fútbol a costa de este Real Madrid, y sin centrarse solo en la llegada del francés Kylian Mbappé. En el siguiente audio podrás escuchar el argumento íntegro de Juanma.

Una fiesta blanca que comenzó poco antes de las 18:00h cuando la plantilla partió del Santiago Bernabéu con destino a la Catedral de La Almudena.

Tras esa visita, la segunda parada fue en la Real Casa de Correos, sede la Comunidad, ante una Puerta del Sol totalmente abarrotada de gente, y con el recibimiento de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. La tercera estación en este viaje festivo fue el Ayuntamiento y con el recibimiento del alcalde José Luis Martínez Almeida.

Los jugadores del Real Madrid saludan a los aficionados desde del balcón de la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de MadridEFE

Una vez acabadas las visitas institucionales, el siguiente paso era ofrecer el trofeo a los miles de aficionados que abarrotaban también los alrededores de la fuente de la Diosa Cibeles.

Del Ayuntamiento a Cibeles la plantilla fue en un autobús descapotado y se dio la circunstancia que el padre de Dani Carvajal fue uno de los miembros de la Policia Nacional que escoltó al bus y en la misma Cibeles, padre e hijo pudieron hacerse una foto con 'La Orejona'.

El broche final a la fiesta del Real Madrid fue en el Santiago Bernabéu con un estadio lleno y donde se escucharon los últimos parlamentos y donde los jugadores también realizaron una 'vuelta al ruedo' con unos aficionados entregados y felices por la conquista de la Decimoquinta.

Champions histórica para varios jugadores

Los judadores del Real Madrid Nacho Fernández, Dani Carvajal, Toni Kroos y Luka Modric han conquistado este sábado su sexta Liga de Campeones, con lo que igualan el récord de seis títulos, todos ellos de Copa de Europa, del también madridista Paco Gento, mientras que el capitán y el croata se convierten en los futbolistas con más títulos del club.

Los cuatro compartían hasta este sábado el mismo número de trofeos que Cristiano Ronaldo (Manchester United -1- y Real Madrid -4-), Alfredo Di Stéfano, Gareth Bale, Karim Benzema, Marcelo, Casemiro o Isco, entre otros, y los milanistas Paolo Maldini y Alessandro Costacurta.

Nacho, Carvajal, Modric y Kroos desean unirse a Gento en el exclusivo club de las seis 'Orejonas'Europa Press

Tanto el lateral como el central representan la progresión de dos canteranos de 'La Fábrica' que, respetando los tiempos y sin demasiado ruido mediático, se han colado en la historia del club y del fútbol con un palmarés envidiable.

Esta superioridad blanca en los últimos años fue analizada por Juanma Castaño y además lanzó un aviso por "lo que viene y no solo hablo del asunto Mbappé", sino "también de una plantilla que no tiene fecha de caducidad cercana, sino todo lo contrario, porque tiene un recorrido amplio por delante. Tiene además un patrimonio espectacular - Bernabéu, Ciudad Deportiva... - y una situación económica envidiable. Si vende es porque quiere y va a fichar a Mbappé y no parece que eso vaya a suponer un esfuerzo que les vaya a tener a palo seco una temporada".

"Tiene que ser un poco desesperante para los rivales todo lo que están presenciando del Madrid en las últimas semanas", sentenció Juanma.

