Se va a Albacete para sacarse el carnet de conducir tras suspender en Madrid y lo critican: "Tres días"

Es habitual en España, cuando cumples 18 años, que te saques el carnet de conducir. De seguro quieres obtener tu licencia para poder transitar por las calles y llegar a tus destinos de la forma más cómoda. No todos tienen las mismas facilidades, pero esta usuaria de TikTok está siendo muy criticada por su decisión.

??Pillan a dos personas haciendo trampas en el examen del carnet de conducir en Vizcaya ?? https://t.co/6QA5Y98tfW — COPE (@COPE) May 28, 2024

Sacarse el carnet de conducir es, para muchos, una necesidad, mientras que para otros no es más que una herramienta para conseguir independencia y autonomía. Sea como sea, aprobar el examen de conducir y obtener el carnet es una opción muy útil para la gran mayoría de jóvenes.

Lo primero de todo, por supuesto, es superar el examen teórico, que consta de 30 preguntas. En esta prueba solo se pueden cometer tres fallos, por lo que resulta crucial ir preparado. Respecto al tiempo para contar con esos conocimientos, varía según la persona, según indican las autoescuelas.

Una vez aprobado el examen teórico, llega el práctico. Por norma general, la mayoría de autoescuelas cifran en 30 lecciones prácticas el mínimo para presentarse al examen práctico de conducir. Todo este procedimiento se puede traducir en seis o siete meses, pero es habitual que los jóvenes empleen un verano para hacerlo.

El carnet de conducir

Según datos oficiales de la DGT, en 6 meses dispondrás de tu carnet de conducir. Depende de la persona que se examine, su implicación, sus ganas, sus habilidades, de la propia autoescuela y también, de un poco de suerte. Pero no es lo mismo sacarlo en Madrid que en Barcelona u otra provincia. Por eso, muchos toman esta decisión.

?? Cada año, el número de jóvenes que adquieren el carnet de conducir caen considerablemente en España



???? Pero todavía son muchos en las carreteras y existe un estudio que habla de un grupo concreto que son los que peor conducenhttps://t.co/HyzsE8bWHU — COPE (@COPE) April 22, 2024

"Me saqué el carné de conducir yéndome a Albacete tres días", comienza presumiendo la joven de TikTok, "Albacete tiene las mismas normas de la DGT y de conducción que Madrid, siguen siendo las mismas señales, las mismas normas": "Yo ya había dado 24 clases en Madrid y me había examinado dos veces en Móstoles, ambas veces suspensas por un ceda al paso".

"Tres días"

La usuaria de la red social indica que "a la tercera vez desistí": "Veía que mi profesor de autoescuela también era una persona que me quería sacar el dinero y que tampoco me sentía a gusto con él, así que decidí cambiarme e irme a Albacete, ya que casi no hay lista de espera, o al menos en mi caso".

"Llame un lunes, al siguiente lunes ya estaba dando clase y haciendo el examen tres días después", señala, "fue todo muy rápido". Además, explica que "cada clase costaba 42 euros, pero en vez de durar 45 minutos, duraba una hora la clase". También revela cómo se daban esas clases y cómo es el trámite "hasta que llegas a Villarrobledo", que es donde hacen el examen.

¿Por qué tres días?, te preguntarás: "Porque en el primer día di dos clases de conducir. En el segundo día, di una clase y el tercer día di una clase de refuerzo más el examen práctico". La joven consiguió la recompensa: "Fui aprobada y me dieron la L al instante, y eso es todo".

La usuaria de TikTok señala que "conduzco mi coche perfectamente con una L": "Creo que sé conducir muy bien, tanto mi padre, que es profesional del taxi y del transporte, me lo ha dicho, así que yo me lo creo. Y a los que habláis, pues besitos". Se refiere a los muchos que la critican en los comentarios.