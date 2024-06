Herrera: "Hace 10 años, Rubalcaba fue una pieza fundamental en el proceso de abdicación"

Carlos Herreraanaliza la actualidad de este lunes que pasa entre otros asuntos por la recta final de las elecciones europeas o por los 10 años de la abdicación del Rey Juan Carlos, de la que el comunicador ha contado algunos detalles.

"Si usted ahora tuviera hubiera acabado el Bachillerato y quisiera formalizar algún tipo de estudio universitario, hoy tendría que presentarse a la selectividad, la EBAU, habrá muchos que estarán con los nervios a flor de piel, aprueban casi todos. Comienzan en Madrid y en La Rioja las pruebas y las otras comunidades, en los próximos días".

"El Partido Popular ha anunciado de cara al futuro que todas las comunidades gobernadas por ellos van a realizar un examen común homogéneo, porque es verdad que hay algún tipo de agravio comparativo por las diferentes maneras de calificar y desigualdades en el nivel educativo de las comunidades".

El otro vistazo es a México, los primeros datos del conteo de los votos hablan de una victoria de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum la antigua alcaldesa del distrito federal, es sucesora de López Obrador".

Elecciones europeas

"Nosotros estamos metidos como saben en la recta final de la campaña electoral de las elecciones europeas del próximo domingo. Hoy hay encuestas, son bastante coincidentes. Dicen que ganaría el PP. Unos dicen que con entre el 31 y el 35% de los votos más o menos. Ahora tiene 13 escaños, obtendría 23. También ha subido el censo. El PSOE perdería un escaño y Vox se mantendría fuerte".



"¿Qué pasa con estas elecciones? "La representación es directamente proporcional, favorece a los experimentos políticos, a partidos más pequeños, a formaciones que en circunstancias normales no llegarían al Parlamento. Yo le recuerdo que hace años Ruíz Mateos logró colarse en el Parlamento Europeo, lo cual fue por otra parte su salvaguarda".

"Y luego estas elecciones son gratis, es decir no te juegas el Gobierno de España, el votante puede darse el gusto incluso de frivolizar, por eso aparecen frikis de la política y por eso el Parlamento Europeo acaba siempre con un grupo de personajes atrabiliarios".

"Pero en España han pasado muchas cosas en los últimos tiempos para permitirnos el lujo de votar o no votar con cierta despreocupación. La semana pasada el Congreso aprobó la ley de amnistía que es una cacicada corrupta, inconcebible hace poco tiempo, contraria la mayoría de la voluntad de los españoles, una ley que consagra la desigualdad y que no han publicado en el BOE para ver si de sea manera la ocultan".

"El asunto es pernicioso para los intereses electorales del sanchismo".

"Hay quien dice bueno tres cuatro escaños de diferencia es poca ventaja. Son aquellos que dicen que con todo lo que está pasando tiene que sacar una ventaja de 10 puntos el PP. Una explicación sencilla, la división del voto de la derecha. PP y Vox ambos están contra Sánchez. Si los votos fueran en una sola candidatura, la desautorización de Sánchez sería tan abrumadora que quedaría políticamente deslegitimado pero con la derecha dividida, haciendo experimentos frikis, Sánchez puede seguir haciendo lo que le de la gana, sobre todo si le permite a Sánchez una derrota por la mínima. Porque lo curioso de estas elecciones, es que una derrota por tres puntos --habiendo ganado por 13 el PSOE la anterior elección Europea-- como al PP se le exige una goleada, pues qué éxito ha tenido Sánchez".

"El PP ganó en el 23-J por 1,35 puntos, si lo dobla no puede decirse que seas un fracaso, pero si no es goleada dirán, bueno pues eso es una forma de avalar todas las tropelías, incluida la ley de amnistía".

Abdicación del Rey Juan Carlos

"Estos días recordamos los 10 años de la abdicación del Rey Juan Carlos. Cuando al Rey Juan Carlos se le pasa por la cabeza abdicar, él lo explica desde la perspectiva de que el poder se ejerce en generaciones y por generaciones y el tempo de su generación había pasado y él decide seriamente la abdicación y la primera persona a quien se lo cuenta es al director del CNI, Félix Sanz Roldán".

"Y a partir de ahí la secuencia es decírselo a su jefe de la Casa del Rey, a Rafael Spottorno y preparar todo aquello para que no se filtrara y no se supiera nada, que era una cosa prácticamente imposible. Buscaron la ayuda de Landelino Lavilla como jurista, porque Landelino le dijo al Rey Juan Carlos, esto lo tiene que saber una serie de gente, porque lo que no pueden hacer es enterarse por la radio el día que va a abdicar su majestad. Y efectivamente después llegó el Príncipe y la Reina y luego el presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Y Mariano Rajoy le dijo 'esto sin Rubalcaba no sale adelante' y Rubalcaba retrasó su marcha hasta la aprobación de la Ley Orgánica. Porque Rubalcaba le reconoció que si yo no estoy allí, esto va a ser mucho más difícil y además creo que hay que decírselo a Felipe González. Y se le dijo a Felipe González y se le dijo Aznar y se le dijo a Rodríguez Zapatero y ahí se acabó. Y todos aquellos que decían yo lo sabía, no, porque fue realmente una cámara secreta blindada y de ahí no salió una palabra".

"A la vista de la sucesión milimétrica de los acontecimientos, fueron todos eficientes y discretos. Eso con la aplicación del 155 fue el último gran fruto del consenso ante el PP y el PSOE en España. Hace 10 años, Rubalcaba fue una pieza fundamental en el proceso de abdicación y cualquiera sabe qué habría pasado con este PSOE. Desde luego Rubalcaba tampoco habría obligado a Juan Carlos a salir de España, eso está claro. Pero con este PSOE vaya usted a saber. Bueno él mismo lo dijo, o lo hago yo ahora o lo va a tener mucho más difícil", ha explicado el comunicador.