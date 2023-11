La "ficción futurista" de Liam Young permanecerá expuesta en la Sala BBK de Bilbao del 18 de diciembre al 28 de enero

La muestra reúne los trabajos más destacados del artista en cinco grandes videoinstalaciones que visibilizan las amenazas del presente

La "cautivadora visión" de los mundos imaginarios de Liam Young, expresada en una "ficción futurista", permanecerá desde el 18 de diciembre al 28 de enero en una exposición en la Sala BBK de Bilbao. La muestra reúne los trabajos más destacados del artista en cinco grandes videoinstalaciones que visibilizan las amenazas del presente.

Según ha informado BBK, la muestra, titulada "Liam Young. Construirmundos", analiza el impacto de la tecnología en la vida de las personas, así como "su repercusión en la metamorfosis y reconfiguración de lasciudades".

El trabajo de este cineasta y arquitecto especulativo australiano presenta relatos futuristas "que surgen, precisamente, con la intención de generar un debate en torno a la revolución tecnológica" en la el mundo está inmerso.

Su obra visibiliza "tanto sus riesgos como sus enormes posibilidades", y recuerda "que es necesario tomar conciencia de larealidad que nos rodea", según BBK.

El cambio climático, la "imparable urbanización" del planeta y los desafíos de "un mundo súper conectado y automatizado", son algunos de los temas que aborda el artista en esta exposición.

Las películas de Liam Young son el resultado de "una rigurosainvestigación" y en ellas confluyen el diseño y el estudio de futuros con la creación de "poderosos relatos audiovisuales".

Se trata de historias filmadas con escáner láser, drones autónomos y otras técnicas digitales "que atrapan al espectador por la potencia de las imágenes", y que parten de su "estrecha colaboración" con prestigiosos expertos, científicos y tecnólogos.

Nominado a los premios Bafta, sus películas han sido expuestas enmuseos como el Metropolitan de Nueva York y la Royal Academy deLondres, entre otros.

TRABAJOS MÁS DESTACADOS

"Liam Young. Construir mundos" reúne los trabajos más destacados delartista en forma de cinco grandes videoinstalaciones, "ficciones que hablan, entre otras cuestiones, de los cambios extraordinarios que latecnología está propiciando".

"In The Robot Skies" es el primer cortometraje grabado completamentecon drones autónomos y esboza "una ciudad de un futuro cercano en la quelos drones ejercen como agentes de una férrea vigilancia".

Grabada enteramente con la tecnología de escáneres láser utilizada en los coches autónomos, "Where The City Can't See" muestra una ciudad vigilada por tecnología y las vías de evasión humana a esa vigilancia.

Mientras, "The Great Endeavor" documenta "lo que podría ser el proyecto constructivo más grande de la humanidad" para revertir el cambio climático, "una infraestructura imaginaria levantada en aguas internacionales para transformar el CO2 en gas licuado y enterrarlo bajo el mar".

Con "Planet City Young", Liam Young presenta un nuevo orden mundial en el que los países se han replegado en una única metrópolis hiperdensa "con el fin de liberar el resto de la superficie terrestre" y "renaturalizar" la Tierra.

En la última de las piezas de la exposición, "The Emissary", el creador reflexiona sobre la humanidad ante un futuro incierto y la posibilidad de buscar nuevos mundos habitables. A través del viaje de una nave espacial ficticia, se pregunta "qué mensaje enviaría una sociedad al borde de su propia extinción para transmitir y dejar constancia de sus logros y ambiciones".