El Festival de Cine Documental Musical Dock of the Bay de San Sebastián abre el plazo de inscripción de trabajos

El Festival de Cine Documental Musical Dock of the Bay de San Sebastián ha abierto el plazo de inscripción y recepción de trabajos para la sección a competición de largometrajes y para la sección a competición de cortometrajes.

Dock of the Bay es un festival centrado en la difusión de películas de no ficción que "aborden el amplio mundo de la música en sus diferentes aspectos temáticos y formales".

El Festival donostiarra se celebrará en la capital guipuzcoana del 3 al 8 de Junio de 2024 en sus espacios habituales, como son Cines Trueba, Teatro Principal, Kutxa Kultur y Dabadaba.