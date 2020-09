Fernando Simón responde alto y claro a las palabras de Almeida sobre confinar Madrid

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad,Fernando Simón, ha respondido en rueda de prensa a las palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida sobre la situación del coronavirus en la capital de España.

Martínez-Almeida habla sobre el coronavirus en Madrid

El alcalde de Madrid ha sido entrevistado en El Programa de Ana Rosa, opina que "no hay riesgo de confinar Madrid en este momento" pero tampoco descarta "cualquier escenario. En este momento creo que no hay riesgo de confinar Madrid pero si se me pregunta si descarto cualquier escenario digo que no, como alcalde no".

Almeida ha asegurado que hay que cubrir "todos los escenarios" y no descartar "ninguna medida". También ha afirmado que la Comunidad está preparada para hacer frente a la situación desde un punto hospitalario: "Tenemos capacidad, desde el punto de vista hospitalario, de atender la situación". De momento, según el alcalde, "el porcentaje de ocupación de camas por Covid y el porcentaje de ocupación de camas UCI es tranquilizador en términos relativos".

Almeida además ha criticado al Gobierno, asegurando que "Madrid está siendo señalada por el Gobierno. No digo maltratada pero Pedro Sánchez no menciona a la Comunidad de Madrid en los mismos términos en los que menciona a otras comunidades, cuando todas tienen problemas comunes y cifras comunes".

Fernando Simón responde a Martínez-Almeida

Fernando Simón ha respondido a las palabras de Martínez-Almeida. El médico ha asegurado que las palabras del alcalde han sido "muy sensatas": “Lo que creo que es importante es que todas las medidas estén sobre la mesa, que se discutan, que sobre todas se haya valorado el impacto positivo o negativo que pudieran tener y que en el momento en que haya que implementar una y otra se implemente sin dudarlo”.

Simón ha recordado la importancia de tomar las decisiones a tiempo: “Lo que tenemos que evitar es tomarlas tarde. La que se tenga que aplicar. Tarde no va de 24 horas, pero tenemos que tratar de implementar las medidas en el momento que se tenga que tomar. Y a partir de ahí todas las opciones están sobre la mesa siempre. Siempre”, ha asegurado Simón, que no ha querido descartar “la posibilidad de confinar Madrid, la posibilidad de confinar Barcelona o Zaragoza”.