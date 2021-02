Fernando Simón marca como próximo objetivo bajar la incidencia a 200 casos

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha marcado como siguiente objetivo en la lucha contra la tercera ola de la pandemia de COVID-19 que la incidencia de casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días se sitúe en niveles de riesgo alto (por debajo de 200) y no extremo como hasta ahora. Según los datos facilitados este lunes por Sanidad, la incidencia actualmente se sitúa en 865.

"Estamos en el buen camino pero todavía muy lejos de los objetivos de incidencia del utópico 50 por 100.000 habitantes. Esperamos, como mínimo, llegar a niveles de riesgo alto, por debajo de 200. Es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos, tanto instituciones como cada uno de nosotros", ha esgrimido este lunes en rueda de prensa.

Fernando Simón ha anunciado que "está descendiendo la curva de transmisión" y ha defendido que se está equilibrando la incidencia. En este sentido, ha transmitido que la variante británica se ha transmitido especialmente entre la gente de 20 y 29 años pero ha explicado que, a día de hoy, no se se han recibido nuevas notificaciones de casos confirmados por la variante.

Al comparar la primera ola con la tercera, Fernando Simón ha explicado que la capacidad de detección ahora "es realmente superior" y se está detectando casi el 80 por ciento de los casos. "Esto nos pone en una situación diferente", ha dicho. "Estamos notificando muchos casos pero es la realidad de la infección. En marzo y abril detectábamos uno de cada diez casos. Ahora son ocho de cada diez".

Además, el experto ha transmitido que su preocupación es que se apliquen "las medidas correctamente, circule la variante que circule". En este sentido, ha considerado que "tenemos que tener claro que las medidas de control de la transmisión no es diferente. Sabemos las medidas que hay que aplicar. Las variantes van a ir ocupando espacio, que no quiere decir que vaya a haber incrementos", ha incidido. A pesar de todo, ha querido agradecer a los ciudadanos "el esfuerzo que están haciendo por tratar de conseguir que la epidemia baje rápido". "La epidemia está empezando a descender, pero sabemos que necesitamos que descienda muy rápido para que nuestros hospitales y nuestras ucis no sufran un colapso", ha señalado.

Así que, mientras circule el virus a nivel global, "vamos a seguir teniendo problemas", ha advertido.

Sobre la vacuna de AstraZeneca

Con respecto a las vacunas, Fernando Simón ha recordado que "no se pueden perder dosis". No obstante, ha avanzado que el grupo de trabajo del plan de vacunación contra la covid-19 está estudiando la posibilidad de no recomendar que los mayores se pongan la vacuna de AstraZeneca. "Los ensayos clínicos no los ha realizado en personas mayores, con lo cual es muy posible que al no tener evidencia se recomiende para grupos más jóvenes que sí hayan formado parte de los ensayos", ha comentado.

De ser así, Sanidad se desmarcaría de la recomendación realizada el pasado viernes por la EMA, quien optó por aprobarla en mayores de 65 años. Según Simón, tanto España como el resto de la UE podrían no seguir esta recomendación, alineándose con Alemania.