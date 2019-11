Felipe González no ha felicitado a Sánchez por los resultados electorales porque no lo ve "necesario"

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha confesado hoy a los medios de comunicación que no ha llamado todavía a Pedro Sánchez para darle la enhorabuena por el resultado electoral del pasado domingo --en el que el PSOE sacó 120 escaños-- porque no le parecía "necesario" tener que decírselo.

Felipe González ha asegurado que no es "incompatible" el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos con un pacto constitucionalista, como defendió hace unos días el expresidente del Gobierno José María Aznar.

Pero el expresidente del Gobierno no ha querido concretar nada ante las insistentes preguntas de los periodistas que le han cuestionado si creía que tenía futuro el pacto del PSOE con el partido de Pablo Iglesias.

"Dejenme hablar dentro", ha respondido todo el tiempo para zafarse del bombardeo de preguntas, entre ellas si creía que Pedro Sánchez debía pactar con Ciudadanos. "Creo que no me han entendido, seguro que no", ha dicho ante las insistencia de la prensa.