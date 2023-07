Feijóo ofrece a Sánchez firmar un pacto para que gobierne la lista más votada: "Si gana, me voy a abstener"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, han protagonizado un primer choque dialéctico en el arranque de su debate electoral cara a cara a cuenta de la marcha de la economía, que para el socialista es positiva, sobre todo por la creación de empleo, mientras que para el candidato del PP va mal.

Con continuas interrupciones en sus intervenciones e incluso protestas de Sánchez, que en varias ocasiones ha dicho que no eran verdad las afirmaciones de su oponente sobre la economía o el mercado laboral, Feijóo le ha mostrado tablas y estadísticas para tratar de demostrar sus argumentos en contra.

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que facilitará su investidura si el PSOE es la lista más votada en las elecciones del 23 de julio. "Si es el candidato más votado me voy a abstener", le ha asegurado Feijóo a Sánchez en el único debate cara a cara que mantendrán ambos antes de la cita con las urnas.



Feijóo ha lanzado a Sánchez esta propuesta para éste se comprometa a permitir que el PP gobierne si gana las elecciones, oferta a la que el jefe del Ejecutivo no ha respondido. Sánchez no ha respondido expresamente a su requerimiento y se ha limitado a decirle "hable con Vara", en referencia al socialista extremeño que no ha conseguido repetir al frente del gobierno de esta región por un pacto entre PP y Vox.

Sánchez reivindica la buena marcha de la economía bajo su Gobierno y Feijóo le acusa de "faltar el respeto"

Sánchez ha destacado que en estos últimos años el empleo ha crecido "como nunca" hasta llegar a los casi 21 millones de personas empleadas, mientras que el crecimiento económico se ha multiplicado por cuatro "en circunstancias muy complicadas", en tanto que la inflación ha bajado por debajo del 2%, por lo que asegura que la están "controlando como en ninguna otra economía europea". "Vamos en la dirección adecuada, no podemos dar volantazos de manera brusca. Feijóo y Abascal aspiran a derogar todo esto", ha advertido.

Feijóo le ha dicho a Sánchez que asegurar que la economía va "como una moto" es una "falta de respeto a los españoles" que tienen sentido del humor pero no son "tontos". Y le ha advertido de que el presidente del Gobierno tiene como "paradigma" económico la política de José Luis Rodríguez Zapatero, que sostuvo que España estaba en la "Champions League". Para Feijóo Sánchez es, tras Zapatero, el jefe de Gobierno que menos empleo ha creado, porque le adelantaron Mariano Rajoy y José María Aznar.

Le ha espetado además el incremento de un 30% en el precio de los alimentos, las hipotecas "cada vez más caras", los "alquileres en máximos", 42 subidas de impuestos o que España haya estado entre los últimos países europeos en recuperar el PIB de 2019, en el primer trimestre de 2023. "Tiene la política económica del populismo de Podemos, la política económica del Partido Comunista, la del sanchismo y una dosis pequeña del Partido Socialista", ha zanjado.

Feijóo reprocha a Sánchez que Bildu es su socio y este replica que PP y Vox son lo mismo

Por otra parte, el líder del PP ha reprochado a Pedro Sánchez que Bildu es su socio, algo que este ha negado. Acto seguido, el presidente del Gobierno ha recriminado que hable de sanchismo y que su proyecto únicamente consista en derogarlo y, además, ha señalado que cada vez que les escucha hablar de esto piensa que PP y Vox son lo mismo.

Feijóo y Sánchez se han hecho este cruce de reproches en el primer bloque del debate electoral dedicado a la Economía, después de que el candidato del PP le echase en cara que ha pactado la Ley de Vivienda con ERC y con Bildu. Así Feijóo le ha cuestionado por qué le molesta que le recuerde que ha pactado la Ley de Vivienda con estas formaciones, a lo que Sánchez ha respondido: "Me molesta que ustedes gobiernen con Vox".

"Bildu es su socio, se lo ha dicho el señor Otegi, claramente", ha indicado Feijóo. Mientras que a continuación Sánchez ha reprochado "Ya está usted con el sanchismo, de nuevo". Finalmente, Feijóo ha indicado que va a intentar eliminar y derogar el sanchismo.

Continuas interrupciones y reproches en un bronco debate

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se han enzarzado en la primera media hora del debate electoral cara a cara en una continua disputa por los datos económicos, las consecuencias de la ley del sí es sí, o los acuerdos con Vox, con reproches insistentes y quitándose la palabra, complicando la difusión de sus mensajes.

Al término de los primeros 45 minutos de su enfrentamiento, los dos no han parado de interrumpirse, así como de acusarse recíprocamente de no decir la verdad y de trasladar sus quejas porque uno no dejaba hablar al otro para exponer sus planteamientos. Hasta tal punto ha sido así que en buena parte de ese primer bloque del cara a cara ha sido muy difícil entender lo que ambos decían porque los dos hablaban a la vez, haciendo ininteligible el diálogo.