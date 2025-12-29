Feijóo hace balance del año y define 2025 como "el peor año del peor gobierno de la democracia" ante el “colapso total de sanchismo”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este lunes que 2025 ha sido "el peor año del peor Gobierno en la historia democrática" de España ante el "colapso total del sanchismo" y sus "fracasos".

En rueda de prensa en la sede nacional del PP para haber balance del año, Feijóo ha denunciado una "erosión de la convivencia", una "degradación política" por los escándalos y la corrupción y "el mal funcionamiento del Gobierno" a lo largo del año.

El presidente del PP ha advertido que durante estos meses se ha asistido a un "desbordamiento político inmoral" que está teniendo un impacto en la vida de los ciudadanos, en la economía, las infraestructuras, los servicios públicos y la credibilidad internacional del país.

Feijóo ha denunciado que el "colapso" del "sanchismo" se ha manifestado en diez fracasos, entre ellos el parlamentario, ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha perdido el apoyo de sus socios y podría ser el primer Gobierno de la historia incapaz de aprobar un solo presupuesto en toda la legislatura.

También ha destacado como fracaso la ausencia de políticas efectivas de vivienda o unas políticas migratorias "que no existen" y, por tanto, son "inhumanas".

En este sentido ha acusado a Sánchez de convertir el reparto de menores migrantes en una herramienta de negociación con el PNV y con Junts, y ha calificado de "racista" utilizar esta cuestión "como supuesto castigo a las comunidades gobernadas por el PP".

Feijóo también ha definido como fracasos el apagón del 28 de abril, por el que el Gobierno "no ha asumido ninguna responsabilidad" y mantiene "una política energética errada", así como a la "irrisoria" ejecución, a su juicio, de los fondos europeos.

En política internacional, ha acusado a Sánchez de utilizar la política exterior para "esconder sus problemas interiores".

Otro de los fracasos, ha agregado, son las políticas destinadas a los jóvenes a quienes Sánchez ha condenado "a la precariedad vital y a la precariedad emocional", y también ha afirmado que el Gobierno le ha fallado a las mujeres.

Feijóo ha afirmado que el PP está preparado para dar a España "el cambio que merece" y que su deber es "construir la España del día después".

Para ello se ha comprometido a tres tareas: la limpieza política, institucional y moral; la seguridad en la calle, en las fronteras y en el futuro; y hacer que "trabajar merezca la pena"