Feijóo acusa a Sánchez de pensar "que gobierna a idiotas"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez "se parece al hámster que está metido en una rueda" y ha acusado al Ejecutivo de pensar "que gobierna a idiotas".

"Los españoles no somos idiotas", ha señalado el líder popular durante su participación en el Comité Ejecutivo Nacional del PP, que ha reunido en Madrid a los barones populares, incluidos varios presidentes autonómicos.

El dirigente popular ha comenzado su intervención lamentando que la política del Gobierno se ha "agravado" desde el inicio del nuevo curso político y ha advertido del "plan de control y censura" que en su opinión quiere imponer Sánchez, quien ha abandonado "los verdaderos problemas" y "solo guarda fuerzas para tratar de manipular la opinión pública".

"Tiene la misma credibilidad Sánchez con su plan de acción por la democracia que la que tendrá mañana Zapatero hablando de la democracia y de los derechos. Definitivamente se han creído que gobiernan a idiotas", ha incidido.

Feijóo ha remarcado que el Gobierno es "incapaz de aunar a los españoles" en una legislatura "ingobernable" y ha advertido que su partido "no se quedará esperando su turno" e impulsará "otra política" frente a un Ejecutivo "insostenible".

"No esperemos ahora soluciones de la Moncloa, que bastante tienen con lo suyo. Las soluciones van a venir de la sociedad y nosotros vamos a representarla. Somos diferentes a lo que hay", ha considerado el líder popular.

En este sentido, ha avanzado que en las próximas semanas el PP reunirá a los agentes sociales y económicos para exponerles la ley de conciliación que los populares presentarán en el Congreso de los Diputados y que incluye la gratuidad de la escuela de 0 a 3 años.

También ha sido crítico con ministros del Gobierno de Sánchez, que no ha nombrado pero a los que ha acusado de tener "dedicación exclusiva en insultar a un tal Feijóo".

"Lo único que les queda, ir a por nosotros, empezando por los presidentes autonómicos e ir a por mí. Pero les digo una cosa, ni con insultos, ni con vejaciones, ni con sobornos lo van a conseguir (...) ni intimidarán a mi partido, ni me intimidarán a mí", ha dicho.

La financiación no se negocia

Durante el Comité del PP, los presidentes autonómicos populares han cerrado filas en torno a Núñez Feijóo y han descartado negociar de forma bilateral la financiación de sus comunidades.

"Lo que es de todos, se decide entre todos y de ahí no nos van a mover", ha remarcado el líder popular, quien ha acusado a Sánchez de "amenazar" a los presidentes "con pérdidas multimillonarias" si no sale adelante la senda de déficit esta semana en el Congreso o si no se aprueban los presupuestos del próximo año.

Respecto a la crisis migratoria, ha lamentado el aumento de las llegadas irregulares en las últimas semanas y ha recordado su pacto con el Gobierno canario, en la semana en la que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se reunirá con el PP y el Ejecutivo de Canarias para tratar de cerrar un acuerdo para el reparto de menores migrantes.

Además del discurso de Núñez Feijóo, el Comité Ejecutivo Nacional ha aprobado el nombramiento de Ildefonso Castro como secretario de Política Internacional en sustitución de Gabriel Mato, que pasará a presidir la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat).