Exteriores y Sanidad buscan facilitar vacunas a funcionarios que se encuentran en el exterior

Exteriores estudia junto al Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas “soluciones específicas” para facilitar la vacunación de funcionarios destinados en países con difícil acceso a la vacuna contra la covid-19.



“Buscaremos medidas que se ajusten a las posibilidades y la capacidades; en algunos casos se facilitará la llegada de funcionarios españoles destinados en el extranjero a España y en otros acercaremos las vacunas”, ha asegurado la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.



Así lo ha subrayado la ministra al ser preguntada en rueda de prensa por las críticas de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) sobre la vacunación de los cerca de 7.000 empleados públicos destinados en el extranjero.



González Laya ha asegurado que, al inicio de proceso, España envió una carta a todos los países terceros en los que tiene funcionarios proponiendo un “intercambio de vacunaciones” por el que España vacunaría a funcionarios extranjeros a cambio de que ellos vacunaran a los españoles “siguiendo los protocolos de cada país, sin dar prioridad específica”.



A fecha de hoy, más de 50 países han cumplido ya esta pauta y los funcionarios españoles están ya vacunados, como lo están los funcionarios extranjeros en España a los que ya les ha correspondido por edad.



No obstante, la ministra ha planteado que hay determinados países con “dificultades específicas”, como Haití, que aún no ha recibido ninguna vacuna, o Afganistán, Mali o Níger



“Para estos casos específicos estamos buscando soluciones específicas con el Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas que se ajusten a las posibilidades y la capacidades”, ha explicado.



Así “en algunos casos se facilitará la llegada de funcionarios españoles a España (para vacunarse) y en otras acercaremos las vacunas”.



Además, González Laya ha apuntado que el Ministerio cuenta con una póliza de seguro para todos los funcionarios en el exterior que permite evacuar a las personas que se encuentren en situación sanitaria para la cual el país en que se encuentran no tenga la capacidad de ofrecer los cuidados médicos.



La ministra ha subrayado el “cuidado y atención con el que el Ministerio de Exteriores trata a sus funcionarios, que es nuestra mejor arma y lo más poderoso en nuestro haber”.