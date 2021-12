Un experto advierte de la "burbuja silenciosa" del marketing online: "Estamos inmunizados ante la publicidad invasiva"

Asegura que alrededor del 40% del dinero mundial destinado se "desperdicia"

La Navidad es una época de compras en la que la publicidad de múltiples productos llega de forma masiva a los consumidores, especialmente en los últimos tiempos a través de internet. Pero ¿resulta realmente efectiva esta vía para llegar a los clientes potenciales? La respuesta es que no plenamente, ya que hay datos que revelan "el desperdicio" del 40% del dinero mundial destinado al marketing online, lo que supone alrededor de 367.200 miles de millones de euros anuales.

Así lo recalca el especialista valenciano Javier Echaleku, pionero en España en el estudio del comercio electrónico y director de la agencia digital Kuombo. El experto lanza el libro 'Marketing digital: la gran burbuja del siglo XXI', basado no solo en su experiencia junto a numerosos clientes, sino también en una serie de investigaciones y conversaciones con personas de muy distintas índoles.

Se trata de un proyecto transmedia que incluye también una web (https://www.lagranburbuja.com/), podcast y vídeos. Para ello se apoya en diversos colaboradores como el responsable de Start UPV --universidad que será editora del libro-- Israel Griol, la especialista en monetización de medios Prisca Dumas, el experto en transformación digital Fares Kameli, el ingeniero informático Frankie Carrero, el growth hacker José Carlos Cortizo, los economistas Iván Fanego y Roberto Espinosa, el investigador en Ciencia de la Gestión Ricardo Hernández, el inversor en Startups Alex Saiz, el experto en solución de problemas complejos Javier G. Recuenco, el antropólogo empresarial Juan Aís y el CEO de Tutellus Miguel Caballero.

Echaleku señala, en una entrevista concedida a Europa Press, que las grandes plataformas "vendieron" que con la segmentación de algoritmos y la Inteligencia y Artificial los anunciantes iban a tener mucho más fácil llegar al publico que realmente les interesa, "pero la realidad es que no ocurre esto, sino algo totalmente diferente: estás navegando por internet y te encuentras con cosas que no te importan, de manera que estamos en el punto donde empezamos".

Esto hace que las personas estén "inmunizadas ante la publicidad invasiva", que puede ser tanto el marketing en línea como "27 anuncios cuando están viendo un programa de televisión o los spots en el cine". De este modo, gran parte de la publicidad pasa "desapercibida" con el consiguiente derroche de recursos. Otra clave para entender esta pérdida de fondos es que hay que creer en el coste por click que esgrimen las plataformas, algo sobre lo que invita a reflexionar.

En principio, herramientas como las famosas cookies están bien planeadas, pero el sistema no funciona del todo porque la tecnología "no es tan fina como nos han contado".

Para el experto, la alternativa pasa por que los anunciantes "profundicen más en que hay detrás de todo esto para aprovechar mejor la tecnología y no perder ni tiempo ni dinero". "Es una burbuja silenciosa, homeopática, estás tirando dinero por el camino y habría que formarse más y mejor".

"Me plantearía como solución imaginar a nivel empresarial y publicitario qué podríamos hacer en un mundo en el que no existiera Google o Facebook. A lo mejor estos no son los mejores sitios para todos. Creo que si desaparecieran la mayoría de empresas no sabría reaccionar y pienso que hay que compaginar esos grandes operadores con otras muchas acciones de marketing", asevera.

METAVERSO

¿Y el futuro? ¿Pasa por el anunciado e incipiente metaverso? Javier Echaleku se muestra cauto y recuerda que esto "ya nos lo contaron hace veinte años con 'Second Life', pero ahora pero ahora Mark Zuckerberg tiene más altavoz y recursos".

Nacido en Alicante, Echaleku es cofundador y director creativo de la empresa Kuombo desde 2008. Antes trabajó en proyectos como la creación del canal #Alicante del IRC Chat Hispano, desarrolló los primeros pasos de Panama Jack en internet, creó el germen de la intranet colaborativa de Massimo Dutti para Inditex y llevó al mundo online la marca Lois. En 2014 su compañía recibió el premio a la Mejor Agencia Española de Desarrollo de Tiendas Online.

Creador de la metodología Sales Funnel Canvas, que le ha permitido ser docente sobre diseño de estrategias de ventas en IEM Business School, Fundesem, Universidad Autónoma de Madrid, ESIC, Universidad Europea de Valencia, Instituto de Comercio Exterior o EDEM entre otras.

En 2011 pasó por una crisis financiera personal que le llevó a arruinarse con un proyecto emprendedor, pero decidió volver al mundo comercial a través de Vodafone para saldar sus deudas con los proveedores y más tarde fundar su propia agencia.