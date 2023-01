Cs exige a Vélez que el Ministerio cumpla con el compromiso pactado con los letrados de la Administración de Justicia

Ciudadanos exige al delegado del Gobierno, José Vélez, que el Ministerio cumpla con el compromiso pactado con los letrados de la Administración de Justicia, que mantienen una huelga indefinida en la Región y en toda España.

La coordinadora autonómica del partido liberal, María José Ros, junto al secretario de Finanzas, Tomás Fernández, se ha reunido esta semana con la delegada territorial de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), María del Mar Garcerán, y con María José Barceló, miembro del colectivo, para abordar el conflicto que tiene paralizada a la justicia murciana por la huelga indefinida.

"Lamentamos que esta huelga haya obligado a aplazar casi 2.700 actuaciones en la Región de Murcia por esta nefasta gestión del Gobierno central. Hay muchos ciudadanos perjudicados por este incumplimiento de lo prometido y le exigimos a Vélez que sea firme ante el Ministerio", ha indicado María José Ros.

La coordinadora liberal añade que "es injustificable esta actitud por parte del Ministerio, apoyamos al 100 por ciento las reivindicaciones de os letrados y el PSOE debe cumplir con los compromisos pactados urgentemente para acabar con esta huelga que tiene completamente paralizada a la justicia".

En el año 2009 se reformaron las leyes procesales con el fin de agilizar el trabajo judicial. Para ello, el Gobierno decidió que muchas de las tareas que realizaban los jueces fueran asumidas por los letrados de la Administración de Justicia.

"Esa reforma ocasionó una mayor carga de trabajo que no vino acompañada de mayores retribuciones y que generosamente este colectivo no reclamó en ese momento por la crisis financiera que padecía el país. No obstante, el Gobierno se comprometió a adecuar la retribución de los letrados a sus nuevas funciones cuando remitiera la crisis", explican desde Cs.

Así, el pasado 16 de enero de 2023 el Grupo Parlamentario Ciudadanos ya registró sendas preguntas en el Congreso de los Diputados indicando diferentes fórmulas para tratar de solucionar este conflicto y el Ministerio de Justicia "ha hecho hasta ahora caso omiso, tachando además de 'golpistas' a los letrados de la administración de justicia y responsabilizándolos del perjuicio que vienen sufriendo los ciudadanos", añaden.

La solución que propone UPSJ, que Ciudadanos comparte, pasa por aplicar cualquiera de las dos fórmulas planteadas que garantizarían la desaparición de esa discriminación retributiva frente a otros cuerpos igualmente dependientes del Ministerio.

Una de ellas, consiste en aplicar una cláusula de enganche con las remuneraciones de los fiscales y los jueces. Y la otra, propone reducir los grupos de población de cinco a tres, puesto que cobran según la población a la que sirven (desde grandes urbes a pequeños municipios) y de esta forma los que cobran menos por estar destinados en pequeños núcleos urbanos, pasarían a cobrar más.

Son aproximadamente unos 4.300 los letrados de la administración de justicia en toda España afectados, y 137 en la Región de Murcia. De todos ellos, esta huelga indefinida está siendo secundada por un 80 por ciento del colectivo.

Ciudadanos pide también a Vélez que envíe al Ministerio un 'exhaustivo informe' de las "graves deficiencias de la Administración de Justicia en la Región y lo convierta en su hoja de ruta a solucionar de una vez por todas, empezando por hacer de una vez realidad las ciudades de la justicia de Lorca, Cartagena y Molina de Segura, y continuando por definir un plan para armonizar el personal de Justicia y sus salarios en la Región de Murcia a la media en España".

"Los murcianos somos tan españoles como los de cualquier otra Comunidad Autónoma, y va siendo hora que para la Administración de Justicia en la Región de Murcia eso se haga realidad. No vamos a parar de exigirlo", ha concluido Ros.