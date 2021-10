CC exige ayudas plurianuales para La Palma para no vetar los presupuestos

Coalición Canaria ha exigido que los presupuestos de 2022 contemplen no solo cumplir con el Régimen Económico y Fiscal (REF) canario sino también ayudas plurianuales para poder reconstruir la isla de La Palma cuando termine la erupción del volcán de Cumbre Vieja.

En declaraciones a los medios tras la reunión que ha mantenido el secretario general nacional de Coalición Canaria-PNC, Fernando Clavijo, y la diputada de CC Ana Oramas con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para negociar su apoyo a los presupuestos, el dirigente de esta formación ha dicho que si no atienden sus demandas en 48 horas registrarán el viernes una enmienda a la totalidad.

"Son unos presupuestos que no cumplen con el REF y no son buenos para Canarias... de momento no hay un compromiso firme para mejorar estas cuentas para Canarias", ha dicho tras explicar que trasladarán un documento al Gobierno con sus exigencias, entre las que se encuentran más partidas para ayudar en la reconstrucción de la isla de La Palma.

"Nos preocupa la ausencia de partidas concretas para La Palma. Este es un asunto que durará muchos años y debe haber partidas plurianuales para sostener la isla y su recuperación", ha recalcado.

CC también exigirá el cumplimiento del REF en materia de convenios de carreteras, para el transporte del plátano o para cumplir con los convenios de obras hidráulicas y de infraestructuras educativas.

En este sentido Clavijo ha dicho que no se cumple con la inversión media prevista y que es una "tomadura de pelo" que computen como inversión los 200 millones que debe el Estado por diversas sentencias de carreteras.

"Hemos manifestado nuestra voluntad de seguir hablando y de tratar de corregir aspectos pero si no es así, el viernes presentaremos enmienda a la totalidad", ha avisado.