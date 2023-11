Europa dispuesta a tratar con el Gobierno español la amnistía "tan pronto como sea posible"

Debate de investidura rodeado por la intensa polémica en torno a la ley de amnistía al procès. Norma que ya está en la Comisión Europea y sobre la que el comisario de Justicia comunitario, Didier Reynders ha segurado que están en el momento de su análisis.

El texto ha llegado, la petición de una reunión con el ministro Bolaños también, pero aún no hay respuesta ni valoración de la Comisión, según informa desde Bruselas la corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero.

El comisario comunitario de Justicia, Didier Reynders es claro: "Aquí aún estamos estudiando la ley. Tan pronto como sea posible nos reuniremos, pero primero estoy esperando a que los servicios técnicos analicen el texto porque tenemos que tener bien claro el aspecto legal y luego ya organizaremos el encuentro".

Didier Reynders ha insistido en que él no ha expresado preocupación, que se ha limitado a pedir información. "No he expresado ninguna preocupación. He pedido recibir el texto. He recibido muchas preguntas en la última semana en España sobre el texto. Lo dije todo el tiempo, primero que nada, necesitamos evaluar un borrador de texto, y mi solicitud la semana pasada fue simplemente recibir un texto. Ahora ya está hecho, así que evaluaremos la situación y discutiremos y entablaremos un diálogo real, como siempre con el Gobierno español", añadió.