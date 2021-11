Esto es lo que cobrarían Sánchez y los ministros si se aprueba la subida de sueldos del 2%

Rascarse los bolsillos es una costumbre demasiado creciente en nuestros días. Desde la incapacidad absoluta por no tener lo suficiente, a tener que dividirlo en compartimentos cuando llega tanto capital que no se sabe donde meterlo. El principal inconveniente de lo segundo es que es muy complicado que codicia no ciegue el parecer de cada uno, y no solo eso, sino que igualmente, es popularmente conocido el dicho de que "la avaricia rompe el saco". Pues eso, que no se rompa.

Presidente y Ministros del Gobierno prevén una subida de sus sueldos de hasta el 2%; un incremento, que en un primer momento iba a ser dirigido a los funcionarios, pero que finalmente ha tenido a bien incluir a los miembros del Ejecutivo, en una maniobra que para los pesos pesados de la oposición, ha sido más que discutida.

De hecho, Partido Popular y Ciudadanos, no han tardado en mostrar su indignación por esta medida cuando apenas un tiempo antes, los socios de gobierno. Unidas Podemos, había rechazado de manera tajante un aumento salarial para los miembros del Congreso de Los Diputados porque, en ese momento, "no lo veían necesario".

Curiosidades del momento, cuando al partido que lidera Yolanda Díaz le ha venido bien pensar en sus bolsillos, les ha parecido correcto hablar de subidas de salarios, aumento de emolumentos y añadirle algo de peso a sus carteras. Dicho esto, no es la primera vez que al Ejecutivo le pica el bolsillo; ya el año pasado acordaron experimentar la misma subida que el resto de funcionarios, solo que en aquella ocasión se retractaron de su decisión y finalmente no subieron sus salarios. ¿Pero cuánto pasarán a cobrar las personas que forman parte del Gobierno?

Esto es lo que pasarán a cobrar en el Gobierno

Empezando por el grueso de los ministros, contemplarían un incremento holgado de las prestaciones de sus pagas. En total aumentaría su salario anual a 76.355,28 euros brutos, lo que supone una nómina mensual de 6.362,94 euros. No está nada mal, sin embargo, esto no es lo único.

Por parte del trío de vicepresidentas, (Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera) verán incrementados sus emolumentos hasta los 81.341,16 euros anuales, unos dos mil de los 79.746,24 euros que vienen percibiendo en la actualidad. Se trata de un sueldo mensual de 6.778,43 euros brutos, ya que no tienen derecho a pagas extraordinarias.

Aunque si la mayor de las dudas que tenemos los españoles es la de conocer a donde llegará el sueldo del Presidente del Gobierno, pues bien, la diferencia se advertiría notablemente incentivada. Por lo tanto, el sueldo del presidente del Gobierno pasará de 84.845,16 euros al año a 86.542,08 euros, lo que supone un incremento de 1.696,92 euros más que este año. Al igual que en el caso de las vicepresidentas, no tiene derecho a pagas por lo que su sueldo mensual ascenderá a 7.211,84 euros.

Dicho esto, y poniendo al día los números, no hay nada confirmado. Tal y como se ha indicado, la campaña en contra de este aumento se hará notar, y ya en el año pasado el Ejecutivo se retractó de estas subidas y finalmente mantuvo los sueldos que tenían. De aquí a que finalmente se aprueben los presupuestos, ese es el tiempo con el que la cabeza gubernamental de nuestro país cuenta para decidir si se produce o no esos aumentos.