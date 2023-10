Este miércoles, oportunidad para reflexionar con la artista Liza Ambrossio sobre 'Toda devoción causa ira'

De forma paralela a la exposición 'Toda devoción causa ira', que puede visitarse hasta el 19 de noviembre, este miércoles, 4 de octubre, a las 19 horas, la sala Amós Salvador acoge el encuentro 'Ver tanto y estar ciego'.

La cita pertenece a la programación complementaria que plantea la Sala Amós Salvador durante la vigencia de la exposición 'Toda devoción causa ira' de la artista mexicana Liza Ambrossio. El encuentro 'Ver tanto y estar ciego' es el título elegido para presentar una oportunidad única de analizar en profundidad el trabajo de Ambrossio en un encuentro en el que también participarán la comisaria Patricia Sorroche y la periodista Aurora Intxausti.

Un diálogo en el que se plantearán temas vinculados a la vida y obra de la artista como el poder de la fantasía, los cruces históricos, auto biográficos y los gestos políticos que generan sus imágenes, y que supondrá el complemento perfecto a la visita a una exposición que permanecerá abierta hasta el 19 de noviembre en la Sala Amós Salvador de Logroño.

'Toda devoción causa ira', como confirmó Ambrossio durante su inauguración, "es una exposición que nace de ocho años de trabajo recopilado en una veintena de instantáneas (las suyas o de archivos de su familia) entreveradas con lienzos pictóricos que construyen su dura historia personal".

'TODA DEVOCIÓN CAUSA IRA'

El relato visual de Liza Ambrossio (Ciudad de México, 1993) arranca en la adolescencia con la huida de su casa familiar y el infantil, perverso y a su vez instintivo deseo de supervivencia al invocar la muerte de sus progenitores antes que permitir el feminicidio o la desaparición de ella misma en un país, una educación y una cultura profundamente conservadora, religiosa, elitista, desestructurada y machista.

Su violento exilio dispara una investigación sobre la supervivencia, la locura propia y ajena, la libertad, la responsabilidad y la muerte, invitándonos a un viaje _mental y real_, a través de sus diferentes series.

El camino recorrido por la artista genera historias entrelazadas que rompen la cotidianidad banal y frívola para poner el foco en cuestiones inconfesables, en acciones surrealistas, en extremos actos de deseo, de justicia simbólica o en fetichismos macabros. La normalidad transmuta en imágenes monstruosas, fantasmales, mágicas o malditas, catalizadoras de nuestra intriga. Toda imagen para Ambrossio se convierte así en señuelo y delirio.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Miércoles 25 de octubre a las 19,00 h. Leyendo imágenes.

Conversación en torno al fotolibro con Victoria del Val, Arianna Rinaldo y Javier Martín-Jiménez. Con la publicación 'Toda devoción causa ira' como punto de inicio, esta conversación entre comisarias analizará la forma de estructurar las imágenes a través de las páginas de un libro crítico, poético y capaz de danzar sobre el proceso creativo de la artista.

Jueves 9 de noviembre a las 19,00 h. Festival CUÉNTALO.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Escribiendo imágenes con Miguel Ángel Hernández y Liza Ambrossio, moderada por Rubén Fernández Costa O'Dogherty. En el marco del Festival de Narrativas CUÉNTALO, la artista conversará con el escritor, profesor de Historia del Arte en la Universidad de Murcia y crítico de arte, Miguel Ángel Hernández, autor de la reciente novela 'Anoxia' y anteriormente de 'El dolor de los demás' o 'El instante de peligro', finalista del Premio Herralde y del Premio de la Crítica en 2015.

Viernes 10 de noviembre a las 21,00 h. | Festival CUÉNTALO. Todos los niños huelen a lápiz, video performance sonora con Javier Álvarez. El artista sonoro Javier Álvarez pondrá música en directo a una pieza de vídeo de la artista Liza Ambrossio a partir de referencias literarias compartidas entre ambos en las que el tiempo es el tema principal. Con la colaboración de algunos autores del Festival CUÉNTALO.

Visitas comentadas. Todos los sábados y domingos a las 12,30 hAurora Intxausti. Nacida en San Sebastián, ha trabajado en casi todos los formatos de medios de comunicación que uno pueda pensar, excepto en televisión. Empezó sus primeras prácticas con una máquina de escribir en El Diario Vasco y ahora se desenvuelve sin problemas en un mundo digital. La cultura y la política se han ido alternando como pilares en los temas que ha ido abordando en su vida profesional.

Lleva desde 1985 trabajando en El País y eso le ha permitido escribir en todas las secciones del periódico, desde la primera página a la última. Hasta noviembre de 2000 se dedicó, sobre todo, a temas políticos y terrorismo. A partir de esa fecha y como consecuencia de tener que dejar el País Vasco por la amenaza terrorista, se ha movido en el mundo de la cultura. Descubrió entonces que siendo periodista podía viajar más allá de los cementerios del País Vasco. Ha recorrido haciendo informaciones culturales casi todas las ciudades europeas y muchas de Estados Unidos y América Latina.

PATRICIA SORROCHE

Licenciada en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra (2002), Máster en Museografía y Gestión del Patrimonio Cultural en la Universidad de Barcelona (2004) y Postgrado en Estética del Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 2004 trabaja en el MACBA, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, donde se hace cargo de parte de la gestión de la Colección y del proyecto interdisciplinar "Archivos posibles".

Durante su carrera profesional pasó por el Musée du Louvre (2008-2009) como asistente de curadoría del Conservador jefe de la Colección de grabados y dibujos del museo. Desde 2020 pertenece al grupo de trabajo Arte y Memoria organizado por el MNCARS, Fundación Carasso y 'Hablarenarte'; y es profesora invitada en el Máster de Gestión Cultural de la Universidad Internacional de Catalunya.

LIZA AMBROSSIO

Desarrolla su trabajo entre España, Francia y México. Su primer libro, "The rage of devotion_La ira de la devoción", editado por La Fábrica, fue considerado uno de los fotolibros más interesantes del año 2018 por el British Journal of Photography y El País. Su segundo fotolibro, "Blood Orange_Naranja de Sangre", fue publicado por la casa editorial alemana Kehrer Verlag, y adaptado al formato expositivo en la Casa de América dentro de PHotoEspaña 2021.

Gracias a las residencias artísticas en la Casa de Velázquez (Madrid) y en el Musée du quai Branly (París), en breve presentará "The witch stage_La etapa bruja" reunido en su tercer fotolibro.