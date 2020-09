Estas son las multas por no llevar mascarilla, fumar sin distancia o saltarte el confinamiento

Aunque hay una base común recogida en el Real Decreto-ley 21/2020 aprobado el pasado 9 de junio sobre 'la nueva normalidad', cada CCAA las regula a su manera y no todas lo dejan bien claro.

La multa más alta es quizás para aquellas personas que se salten la cuarentena, aislamiento o confinamiento al que las autoridades sanitarias imponen si son positivos o han estado en contacto estrecho con alguno y deben, por tanto, quedarse en su casa. Son las multas más altas por el peligro para la salud que supone saltárselas, el poder contagiar a otras personas. Por ejemplo, en Galicia, en los casos sin agravantes, son de 3.000 a 6.000 euros. Hasta los 15 mil si acuden a celebraciones o eventos masivos. Y la sanción más alta, que puede llegar hasta los 120 mil euros, si esa persona provoca 'una gran alteración sanitaria y social'.

No llevar mascarilla, fumar sin distancia o locales con aglomeraciones

La mascarilla ya es obligatoria en cuanto ponemos un pie fuera de nuestro domicilio. Para quienes tengan más de seis años, desde mediados del mes de julio en todas las CCAA independientemente de que estemos en la calle o en un lugar cerrado y de que se pueda guardar o no la distancia social. En este caso las multas por no llevarlas oscilan entre los 100 euros -así lo estableció por ejemplo Madrid- y los 30.000. Las más elevadas si hay reincidencia, resistencia a la autoridad y sobre todo, peligro para la salud pública. Es lo que les puede ocurrir a aquellos que se manifiesten sin ella en una gran aglomeración de gente.

100 euros en los casos más leves como por ejemplo no llevar mascarilla en el autobús o en un tren... según ese Real Decreto pero de hasta 30.000 en aquellos locales cuyo aforo sea superior al permitido. Además, si la autoridad lo considera pertinente el local puede ser clausurado.

¿Y qué ocurre con las personas que fumen sin mantener la correspondiente distancia social?

Pues por ejemplo en Andalucía las sanciones oscilan entre los 100 euros y los 600.000. Para la Junta las sanciones se considerarán leves si se pone en riesgo la salud de al menos 15 personas; graves si llegan hasta cien y muy graves si se pone en peligro la salud de más de cien personas. Ojo porque no se sanciona solo el fumar tabaco. También pipas de agua, cachimbas, cigarrillos electrónicos o vapeo.

Y una cuestión que a muchas personas les surge... ¿te pueden multar si fumas en el coche? En principio no salvo si lo compartes con personas que no vivan contigo.

Fiestas ilegales

En tiempos de pandemia la mayoría de CCAA no permiten que se celebren fiestas o reuniones de más de diez o quince personas. Pero la actuación de la policía o de la guardia civil demuestran que muchas de esas fiestas se siguen celebrando. Por ejemplo, la semana pasada en el municipio valenciano de Torrent 45 personas se juntaron en un chalet. La multa para el matrimonio que la organizó fue de 3.000 euros. El mismo día se desmanteló otra en Hellín, Albacete. Había 200 personas de todas las edades. El alcalde del pueblo ya anticipó que se podrían poner hasta 1.500 euros a cada una de ellas. El gobierno balear, por su parte, ya ha fijado en hasta 600 mil euros las sanciones por este tipo de reuniones tanto en espacios públicos como en privados. O por ejemplo este pasado domingo la policía local de Tarifa y la Guardia Civil dispersaon una fiesta ilegal que llegó a congregar a más de 100 personas en la playa de Valdevaqueros. Se interpusieron más de 25 denuncias por falta de uso de la mascarilla obligatoria.

Esto en España porque por ejemplo en el Reino Unido organizar ahora mismo una de estas fiestas te puede acarrear una multa de hasta 10 mil libras.

En definitiva: las sanciones por coronavirus comenzaron a mediados de marzo cuando se activó el estado de alarma. Casi seis meses después estas persisten pero en este caso en la llamada 'nueva normalidad'.