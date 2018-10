Estañ (Podem): "Estaré donde el partido me lo pida, pero mi postura es separar la secretaría general de los candidatos"

El secretario general de Podem, Antonio Estañ, ha insistido en "desligar en la medida de lo posible la figura de secretario general a la de candidato", aunque ha puntualizado que en caso de que no hubiera candidatos estará "donde le pida el partido".

Así lo ha indicado Estañ a los medios de comunicación, tras la Junta de Síndics, al ser preguntado por si se va inscribir en el proceso abierto por Podem de precandidaturas electorales y que concluye a las 23.59 horas de este martes.

Al respecto, ha señalado que su postura es la de "desligar en la medida de lo posible la figura de secretario general a la de candidato", por lo que "siempre que haya un candidato que sume los mayores apoyos posible yo no seré el candidato", ha subrayado.

Estañ ha incidido en que su "prioridad" es "conseguir una lista con mayor apoyo posible" y, en caso de no conseguirla, ha señalado que estará "donde haga falta". "Si hago falta estaré. Mi propuesta siempre ha sido la de desligar la figura de secretario general de la del candidato, pero en el hipotético caso de que no haya candidatos yo tendría que asumir mi papel como secretario general, pero no es mi prioridad", ha reiterado.

En este sentido, ha comentado que "parece" que "va haber candidatos", por lo que a lo largo de este lunes confirmará si finalmente se presenta o no ya que su intención es esperar para "tratar de tener la máxima seguridad de que sus decisiones personales no afectan negativamente al proyecto político".