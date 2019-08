Espinosa de los Monteros (Vox) carga contra los “progres” que acusaban a 'su abuelo' de fusilar a las 13 Rosas

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha vuelto a pronunciarse sobre la vieja polémica (hace tiempo desmentida) de que su abuelo se encontraba tras la orden de fusilar a las 13 Rosas socialistas. Hace unas semanas fue el diputado por el PSC, José Zaragoza, el que acusó de forma velada al abuelo de Espinosa.

Entonces, Espinosa de los Monteros tiró de hemeroteca digital para responder al diputado socialista, utilizando un hilo publicado el pasado mes de enero: “Un saludo cariñoso a todos los que mienten acerca del abuelo de unos primos segundos de mi padre, que dista bastante de ser mi abuelo. Ya lo expliqué en enero. Pero a ellos qué más les da la realidad, no?”

Un saludo cariñoso a todos los que mienten acerca del abuelo de unos primos segundos de mi padre, que dista bastante de ser mi abuelo. Ya lo expliqué en enero. Pero a ellos qué más les da la realidad, no? �� https://t.co/AJxohlk5Fs

En el tuit, el político de Vox rescataba la explicación que ya dio, además de desmentir que la persona a la que se hacía referencia era su abuelo carnal.

IRONÍA CONTRA LOS “PROGRES” QUE MOVIERON UNA “BOBADA”

Este jueves, el portal ‘Maldito Bulo’ ha desmentido en un artículo toda la historia, confirmando así el relato que contó Espinosa ya en enero.

❌No, no hay pruebas de que Eugenio Espinosa de los Monteros firmase y ordenase el fusilamiento de las Trece Rosas y no es el abuelo del político de Vox. https://t.co/dikDmtsGpl

Ante esta situación, el portavoz parlamentario ha querido tirar de ironía para lanzar una pulla a lo que ha denominado “progres” que se hicieron eco de una “bobada”.

Queda claro entonces, que por mucho mensaje tuitero que se lance dando pábulo a esta historia, el contenido de la misma es falso. ‘Maldito Bulo’ es un portal que se dedica a certificar ‘fake news’ que circulan por la web e incluso llega a colaborar de forma oficial con plataformas como Facebook.

ORGULLOSO DE SU FAMILIA

En su hilo de mensajes de enero, Espinosa de los Monteros se mostró muy orgulloso de su familia y lanzó una explicación, que es la que ha sido confirmada esta jueves.

Un saludo cariñoso a todos los que mienten acerca del abuelo de unos primos segundos de mi padre, que dista bastante de ser mi abuelo. Ya lo expliqué en enero. Pero a ellos qué más les da la realidad, no? �� https://t.co/AJxohlk5Fs

Lo malo es que yo estoy bastante orgulloso de mi familia. Y aunque no me gusta presumir de los que me anteceden (qué mérito tengo yo de sus logros? Qué culpa tienen ellos de mis limitaciones?), hoy voy a hacerlo porque se lo merecen. Veamos: