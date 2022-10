España, en el séptimo lugar de Europa en despilfarro de comida: 25 kilos por persona a la basura

Con la crisis y el descontrolado aumento de los precios, el 33 % de los españoles asegura que desperdicia menos y que ha cambiado su forma de comprar, pero sólo uno de cada 4 hogares ha conseguido no tirar comida. Según datos del Ministerio de Agricultura, España está en el séptimo lugar de Europa en despilfarro de alimentos con casi ocho toneladas al año que equivale tirar al contenedor 11.000 millones de euros. Anna Bach, profesora de estudios de salud de la UOC explica en COPE que “no valoramos el precio de los alimentos y no vemos esta relevancia del desperdicio en nuestro día a día”.

La fruta "fea"

Llama la atención que los españoles hemos desechado más de 1.000 millones de kilos de comida sin haberla tocado. Son alimentos que compramos y que se nos estropean, la mayoría son productos frescos, principalmente frutas, un 32% y verduras un 13%, seguidas del pan un 5%. En platos cocinados se despreciaron 325 millones de Kilos, sobre todo los que tienen base de carne 14,6%, también los potajes 14,1% y sopas 12,7%. Y muchos productos alimenticios los descartamos antes de su fecha de caducidad por el color, forma o tamaño, cuando verdaderamente están perfectos para el consumo.

Cómo ahorrar

Hay que buscar estrategias a nivel consumidor, organizar y planificar las comidas semanales teniendo en cuenta el presupuesto familiar, por tanto, las compras son lo primero, y después evitar tirar alimentos porque dejamos que se nos estropeen. Estos son los principales consejos:

--Las frutas y verduras se pueden comprar sueltas en lugar de envasar para adquirir la cantidad exacta

. --Comprobar la temperatura de la nevera, los alimentos deben conservarse entre 1 y 5 grados tienen una vida útil mucho mayor.

. --Cuando entra comida nueva llevar los alimentos nuevos detrás tanto en el frigo como en armarios.

. --Diferenciar entre fecha de consumo preferente y fecha de caducidad

. --A la hora de cocinar evitar el “más vale que sobre” y en los platos servir poca comida, hay que guiar al consumidor hacia una frugalidad y moderación de la ingesta evitando excesos.

. --Utilizar las sobras en otras comidas. Salen muchos platos como los canelones, las croquetas..., la fruta que se ablanda se puede utilizar para batidos o pasteles y las verduras se pueden convertir en sopas.

. --Congelar en porciones o lotes en la cantidad necesaria.

Más que un problema económico

Pero no son sólo los hogares los que deben evitar el derroche. “Necesitamos reducciones significativas durante la cadena alimentaria más allá de hogares y restaurantes, es un objetivo clave y deseable” si los alimentos no se ingieren, no se consumen “hay una pérdida de recursos como el consumo de energía, el uso de agua, la tierra y los gases de efecto invernadero”.

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) El despilfarro de alimentos genera 3.300 toneladas de CO2, entre el 8% y el 10% del total de las emisiones mundiales. Además, sostiene Bach “la reducción del desperdicio es clave para lograr una mejora de la salud pública y una promoción de las dietas sostenibles”.