España reabre su embajada en Irán para sumarse al "esfuerzo por la paz" en Oriente Próximo

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este jueves la reapertura de la Embajada española en Irán. La decisión busca respaldar el esfuerzo por la paz en Oriente Próximo durante el alto el fuego de dos semanas acordado por Washington y Teherán, según ha informado Europa Press.

Regreso del embajador a Teherán

En declaraciones a los medios antes de su comparecencia en la Comisión de Exteriores del Congreso, Albares ha detallado las instrucciones dadas al embajador español. "Dada la nueva situación y que tenemos dos semanas por delante, he dado instrucciones al embajador de Teherán Antonio Sánchez-Benedito Gaspar para que regrese, para que se vuelva a poner al frente y reabra la Embajada de España en Teherán", ha señalado.

He dado instrucciones al embajador de Teherán para que regrese"

El objetivo, según el ministro, es que España pueda sumarse "desde todos los vectores que podamos, incluida la capital de Irán, a ese esfuerzo por la paz".

Un cierre temporal por la escalada bélica

Cabe recordar que España cerró temporalmente su embajada en Teherán y evacuó a todo el personal diplomático de la capital iraní a principios de marzo. Esta acción fue una respuesta directa a la escalada bélica en la región de Oriente Próximo, desencadenada tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Pese al alto el fuego pactado entre Washington y Teherán, la tensión persiste en la zona. De hecho, los ataques de Tel Aviv contra Líbano continúan e incluso han arreciado en las últimas horas, manteniendo la inestabilidad en el área.