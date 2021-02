España inicia una nueva desescalada con el temor a una cuarta ola

Tras una tercera ola que ha afectado nuevamente al sistema sanitario, todos los indicadores dan a entender que la situación se ha estabilizado. La incidencia acumulada se ha reducido desde casi los 900 casos por 100.000 habitantes hasta los 252 en varias semanas. Los contagios también parecen haber remitido y todas las miradas están puestas en los hospitales. Desde hace unos días se está experimentado un descenso de la presión hospitalaria. La ocupación es de algo más del doce por ciento y de un treinta y tres de pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos, lo que quiere decir que aún hay 3.533 pacientes covid en las UCI españolas. Una cifra todavía muy alta pero bastante menor a la de hace unas semanas.

Con todos estos indicadores sobre la mesa, las comunidades autónomas han comenzado a relajar paulatinamente las medidas restrictivas. La semana pasada fue la Comunidad de Madrid, que amplió el horario del toque de queda una hora, y diversas zonas básicas de salud abandonaron las restricciones de movilidad, así como la flexibilización del horario de apertura de la hostelería.

Este lunes ha sido el turno de la Comunidad Valenciana, que desde la próxima semana reabrirá la hostelería después de varias semanas de cierre total. Lo que todavía no se sabe a ciencia cierta son los horarios y los aforos. También Galicia ha anunciado esta mañana que se levantan los cierres perimetrales y los bares y restaurantes podrán reabrir en gran parte de la comunidad. Castilla y León y Castilla-La Mancha también ha comenzado a levantar los cierres perimetrales de forma paulatina.

No obstante, otras como Cataluña han decidido prorrogar sus medidas para contener la pandemia, al menos, durante siete días más tras observar un cambio en la tendencia y una remontada de la propagación del virus. Una tendencia cambiante justo después de las pasadas elecciones catalanas y tras siete días de disturbios en las calles de Cataluña, en las que ha habido diversas aglomeraciones. También en Andalucía se ha descartado, por ahora, levantar el cierre perimetral y han pedido esperar "a final de esta semana o principio de la siguiente".

¿Relajación o flexibilización de las medidas?

Las comunidades han comenzado a levantar ciertas medidas con los datos de la evolución sobre la mesa. No obstante, muchos se preguntan si se trata de una relajación o una flexibilización. Lo cierto es que los presidentes autonómicos continúan manteniendo las medidas y no parece que vaya a haber una relajación, sino más bien una flexibilización. Es decir, todas ellas seguirán manteniendo las medidas pero siempre lo harán manteniendo otras para no facilitar la expansión del mismo.

De hecho así lo ha recordado el director del CCAES, Fernando Simón, este lunes, que ha asegurado que "una relajación de las medidas actuales que no vayan acompañadas de una intensificación de las que hay puede llevar a incrementos".

EFE / Brais LorenzoBrais Lorenzo

Los repuntes de casos tras la relajación de las medidas

Desde que el coronavirus irrumpiera en España y se decretara el primer estado de alarma, las muertes por el virus se dispararon en nuestro país. Durante la primera ola, el primer pico de contagios fue a principios del mes de abril. Desde entonces, la curva comenzó a descender de forma muy paulatina, lo que permitió que las medidas restrictivas pudieran comenzar a flexibilizarse con la entrada en las denominadas 'fases de desescalada'. A finales de junio, todo nuestro país ya había entrado en la 'nueva normalidad' y con ello, un crecimiento gradual de los nuevos casos. También es importante recordar que, durante los meses de calor, el virus se expandía de forma diferente. Entre dos semanas y un mes después, la curva comenzó a crecer de nuevo.

Entre finales de octubre y principios de noviembre, España alcanzó su segundo pico de la segunda ola, en el que se vio un nuevo incremento de los contagios. Esta vez, se controló antes y mejor, pues el descenso fue bastante continuado. Todo ello pudo verse reflejado con el segundo decreto del estado de alarma el 25 de octubre, que además incluyó la restricción a la movilidad nocturna y el Gobierno dio a las comunidades la libertad para tomar las medidas oportunas dentro del marco de la legalidad.

Sin embargo, y con las Navidades, la tercera ola ha arrasado con nuestro país. Si bien la cifra de fallecidos no ha tenido nada que ver con la que se vivió durante la primera, los contagios han superado récords históricos, así como la incidencia acumulada, lo que ha hecho poner en jaque a los hospitales una vez más.

El 27 de diciembre, con el inicio de la estrategia de vacunación en España, y tras superar el pico, nuestro país parece respirar aliviado tras haber hecho frente a la tercera curva. Para muchos, no obstante, no ha sido más que una extensión de la segunda. Es decir, la segunda ola y la tercera se han juntado en un breve período de tiempo.

De seguir con la tendencia que se ha observado hasta ahora, y de relajarse las medidas demasiado rápido, en algo menos de un mes podría verse un nuevo incremento en los casos. Por ello, ahora es necesario confiar en la responsabilidad de los ciudadanos y en aplicar correctamente las medidas que aún están en vigor. Solo de esta forma, y en conjunto con los efectos de las vacunas (más de tres millones de personas han recibido la primera dosis y casi 1,2 millones cuentan con la pauta completa), España podría evitar una nueva ola.

Personal sanitario administra la vacuna contra el coronavirus. EFE/Pablo Martín/ArchivoPablo Martin

¿Habrá Semana Santa?

Desde hace varias semanas es la pregunta que muchos ciudadanos se están haciendo y sobre la posibilidad de viajar durante la Semana Santa. Hace varias semanas, Fernando Simón aseguró que habría menos medidas siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita. No obstante, prácticamente todas las ciudades españolas ya han anunciado que cancelan sus procesiones de Semana Santa, por lo que en este punto solo cabe preguntarnos: ¿se podrá viajar?

No hay una respuesta clara, ya que esta decisión dependerá únicamente de la evolución de nuestro país. En este sentido, solo nos queda ceñirnos a los antecedentes y las decisiones que han tomado las comunidades frente a los puentes. Recordemos que durante la Navidad, prácticamente todas las comunidades decretaron el cierre perimetral de sus regiones para evitar los desplazamientos salvo los días indicados para permitir el paso de familiares y allegados, salvo la Comunidad Valenciana que ni siquiera permitió la entrada de familiares.

Por ello, y partiendo de estos antecedentes, es lógico pensar que las comunidades decretarán nuevos cierres perimetrales para contener el virus y evitar su expansión descontrolada como ha ocurrido durante el mes de enero. Sin embargo, repetimos, tan solo partimos de los antecedentes y la respuesta solo podrá saberse en función de la evolución.