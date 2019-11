ERC presiona a Sánchez para retomar la mesa de negociación con una consulta a sus bases

Esquerra Republicana de Catalunya realizará el próximo lunes una consulta no vinculante en la que preguntarán a las bases si deben rechazar o no el gobierno de coalición PSOE-Podemos si no hay acuerdo para “una mesa de negociación”. La formación regional mandará la consulta: “¿Está de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sanchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?”

Eso sí, al no tratarse de una consulta vinculante, la decisión del Consejo Nacional del partido puede ser ajena al resultado de lo que contesten las bases. La consulta electrónica se habilitará a partir de las 9.00 horas del lunes y se podrá participar en ella hasta las 20.00 horas. A las 20.30 horas se darán a conocer los resultados.

Los 13 diputados de ERC en el Congreso pueden resultar decisivos para hacer posible la investidura de Sánchez si acaban optando por la abstención. Representantes de ERC y JxCat se han reunido este miércoles en el Parlament para intentar coordinar sus estrategias de cara a la investidura de Pedro Sánchez, partiendo de su 'no' inicial al candidato socialista a la reelección.

La reunión, celebrada en la zona de despachos de los republicanos en el Parlament, ha sido el primer contacto entre las dos principales fuerzas independentistas y socios del Govern para hablar de los escenarios que se abren tras las elecciones del 10N.