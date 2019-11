ERC pide negociar la investidura con un diálogo sincero, "de igual a igual" y con garantías

El coordinador nacional de ERC y vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha pedido esta noche a los socialistas "un gesto" antes de la investidura de Pedro Sánchez para "visualizar" su voluntad de acuerdo sobre Cataluña.

Aragonés explicita "las cuatro patas" de la mesa de diálogo que ERC pedirá a los socialistas en las negociaciones para la investidura de Sánchez en un artículo publicado esta noche en la web de La Vanguardia, horas antes de que la militancia republicana se pronuncie mañana sobre la posición del partido en las citadas conversaciones con el PSOE.

El dirigente republicano adelanta que su formación pedirá en las negociaciones una mesa de diálogo "de igual a igual", sinceridad "sin condiciones", un calendario "claro" de acciones y garantías de cumplimiento de lo acordado.

Aragonés puntualiza que ERC no quiere "que se juegue con el tiempo ni la paciencia". "La primera visibilización -agrega en el artículo- debería ser posible cuanto antes, quizá antes de la investidura como gesto inequívoco de compromiso. Que se evidencie que los dos gobiernos vuelven a estar sentados enfrente pero no enfrentados. Sentados y hablando".

Otra de la "patas" de ERC es la necesidad de enmarcar el diálogo en el "reconocimiento" de que el mismo se establece de "igual a igual", de "Govern a Gobierno", entre representantes "legítimos" de los ciudadanos, es decir, "de los representantes de la mayoría en Cataluña y en España".

El dirigente republicano entiende que ese diálogo debe ser "sincero", "sin condiciones" ni "cortapisas". Durante el mismo, avanza, la parte catalana trasladará "lo que siempre ha defendido, el ejercicio del derecho a la autodeterminación de Cataluña como reconocimiento y solución al sentir mayoritario del pueblo catalán".

"Y la amnistía, como el mecanismo para acabar con la causa general contra el independentismo y devolver el conflicto a la política de donde nunca debería haber salido. Mantener encerrados en prisión y en el exilio a los dirigentes de los partidos soberanistas por haber puesto las urnas es un sinsentido. Y esperamos, también, que el gobierno español ponga sobre la mesa su propuesta", agrega Aragonés.

Los republicanos explicitan que "la cuarta pata" de la mesa de diálogo debe ser la de las "garantías de cumplimiento". Aduce ERC que se parte de "un histórico cúmulo de incumplimientos y de malentendidos".

"Precisamente por eso -sostiene Aragonés-, para Esquerra Republicana es indispensable establecer mecanismos que nos permitan garantizar el cumplimiento de los acuerdos que se puedan cerrar en la mesa de negociación. Y qué mejor mecanismo que someter a la validación del pueblo catalán aquello que seamos capaces de pactar en esta mesa. No hay nada más validador que las urnas".

El dirigente republicano argumenta que todas estas peticiones se formulan tras "un largo tiempo de silencio", "de incomunicación" y de "represión".

"Y a pesar de todo hemos seguido atornillados a la mesa de diálogo", continúa Aragonés, quien asevera: "No nos hemos levantado y no lo haremos. Pero no es tiempo de reproches. Es la hora de trabajar para las soluciones. Y Esquerra Republicana quiere ser parte de la solución".

El republicano señala que si prosperan "los contactos formales" con el PSOE se querrá decir "que se ha acordado empezar a negociar en una misma mesa entre gobiernos sobre el conflicto".

"Sí -puntualiza-, sentarnos en una mesa con cuatro pilares para encontrar una solución democrática, una salida a un conflicto político ya reconocido hace un año por el propio Gobierno español en Pedralbes".

Aragonés cree que, en conjunto, ERC plantea "una propuesta razonable", "muy lejos" de lo que el partido defiende desde hace 88 años, "pero suficiente para dar el primer paso hacia la solución democrática".

"Eso sí, -concreta Aragonés- esta mesa es una condición imprescindible para replantear nuestra posición en el voto de investidura y les avanzamos que será un no sin ella".