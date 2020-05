ERC se abre a incluir a los comunes en un futuro Govern "autodeterminista"

El presidente del grupo de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha abierto este martes la puerta a incorporar a los comunes a un futuro Govern a favor del derecho a la autodeterminación de Cataluña.

En declaraciones a SER Catalunya, Sabrià ha salido al paso de un sondeo de El Periódico, según el cual ERC ganaría holgadamente las elecciones en Cataluña, con 40-41 escaños, por delante de JxCat y el PSC, que empatarían a 25-26, de manera que los republicanos podrían elegir si se alían con sus actuales socios independentistas o con formaciones de la izquierda.

Sabrià se ha mostrado abierto a incluir a Catalunya en Comú Podem en la ecuación, pero no lo ve viable con los socialistas: "No gobernaremos con nadie que no esté por el derecho a la autodeterminación de Cataluña".

Para que fuese posible un acuerdo con el PSC, los socialistas "deberían cambiar mucho" con respecto a su posicionamiento sobre un referéndum en Cataluña, "lo que no se prevé, porque en este ámbito han dado pasos atrás".

"Lo que intentaremos siempre son acuerdos autodeterministas que lleven a Cataluña a poder decidir" su futuro político, ha destacado Sabrià, que ha dicho que en este "bloque" cabrían ERC, JxCat, la CUP y también "los comunes".

Sin embargo, "con quien no respeta el derecho a decidir" de Cataluña "seguro que no haremos un acuerdo de gobierno", ha zanjado.

Desde Twitter, la presidenta del grupo de Catalunya en Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, ha respondido a Sabrià: "A ERC le encanta insistir en la posibilidad de un Govern con JxCat y los comunes, cuando sabe que esto no pasará".

"Todo por no mojarse y decir si quiere una alternativa de progreso o no", ha añadido. EFE