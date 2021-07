Empresas por un euro: "el Gobierno debe mirar más por cuidar las empresas que por crearlas"

El pasado martes el Gobierno ha dado luz verde a la aprobación delanteproyecto de ley de Creación y Crecimiento empresarial, que permitirá a los ciudadanos crear empresas con un aval de la anecdótica cantidad de un euro, se elimina por tanto el requisito inicial de contar con un presupuesto inicial de 3000 euros.

Esta ley dará muchas facilidades a los empresarios que deseen sacar adelante sus negocios, y especialmente porque esto permitirá que el proceso de creación no dure más de 10 días, y no solo eso, sino que además en ese espacio de tiempo la sociedad será solvente. No solo eso, sino que además este nuevo anteproyecto de ley, contempla ampliar las actividades para las que no es necesaria una licencia, y promueve también el uso de la factura electrónica entre empresas y autónomos; algo que contribuirá a profundizar en la digitalización de la actividad empresarial.

El objetivo principal que se ha planteado, es el de mejorar el rendimiento de las empresas y remover obstáculos para la creación y viabilidad de compañía; pero falta ver si realmente ese es una meta posible y realista, o si se trata de una pequeña utopía.





Celia Ferrero es vicepresidenta deAsociación de Trabajadores Autónomos (ATA), y considera que “la intención no es mala ni mucho menos”, pero acusa que “hay mucho desconocimiento del funcionamiento del tejido empresarial”. Lo cierto es que crear una empresa no ha sido nunca complicado, lo realmente difícil es sacarlas adelante.

Conseguir que haya más empresa es una de las metas principales para el gobierno, pero la clave no es tanto aumentar el tejido empresarial como mantenerlo. Es una preocupación el hecho de que la mayoría de esas empresas sean incapaces de sobrevivir en el largo plazo por la cantidad de trabas que en muchas ocasiones se ponen para su propio crecimiento.

El plan del gobierno es tratar de “digitalizar” el día a día del autónomo de la forma más paulatina posible, pero la realidad es que precisamente este gremio de trabajadores, tiene más dificultades para cambiar su forma de trabajar, y simplemente no sienten la atracción de innovar con lo que les lleva mucho tiempo funcionando. Además de eso, tampoco se enteran de las múltiples novedades que se desarrollan, en la mayoría de los casos.

Pendiente de pasar por el Congreso

Tal y como se ha mencionado anteriormente, es un anteproyecto de ley, o lo que es lo mismo, un texto elaborado por uno o por varios ministerios que se eleva al Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto de ley. Eso ocurrirá próximamente, se estima desde el Gobierno que será a finales de este mismo año, momento en el que también conoceremos si finalmente la pandemia ha acabado con la rentabilidad de más empresas en este 2021.