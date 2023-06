La empresaria Concha Yoldi recibe el premio honorífico Alumni de la Universidad de Sevilla

La actual presidenta de Persán, la compañía sevillana líder nacional en el sector del detergente, Concha Yoldi, ha recibido de manos del rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro Arroyo, el Premio Honorífico Alumni US.

Este premio es otorgado por Alumni US, la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Sevilla, que cuenta con la Fundación la Caixa como principal entidad colaboradora, para reconocer la trayectoria notable de algunas personas egresadas de la US, según la información facilitada por la US en una nota.

Concha Yoldi, que ha recibido el Premio Honorífico "por su enorme entrega y compromiso con la institución", cuenta con una "larga y exitosa" trayectoria empresarial y acumula, además de la presidencia del "gigante químico" desde 2021, otros "logros y reconocimientos". Preside también desde 2006 la Fundación Persán y en la actualidad también es vicepresidenta de la Fundación Gota de Leche y patrona de la Fundación Princesa de Girona.

Además, el jurado ha elegido a la periodista María José Andrade para otorgarle el Premio Impacto Social --dotado con 1.000 euros--, por el medio de comunicación 'Mujeres Valientes' que fundó y da visibilidad a las mujeres emprendedoras, universitarias, profesionales y con historia en Andalucía.

'Mujeres Valientes' se define como una comunidad con ganas de informar y ayudar a todas las mujeres a compartir sus experiencias, quiere ser "un espacio donde las mujeres se ven reflejadas de verdad", un escaparate que visibilice a aquellas más conocidas y a las anónimas, "cuyas vidas quedarían difuminadas".

En esta convocatoria, el fallo del jurado también ha reconocido con el accésit al Premio Impacto Social --valorado en 500 euros-- a Domingo Delgado González, por su repercusión social a través de la Fundación Fast, dedicada a la investigación para la cura del síndrome de Angelman.

La Fundación FAST, que preside Domingo Delgado, trabaja para promover el desarrollo de terapias que propicien la cura del síndrome de Angelman, una dolencia que afecta a unas 500.000 personas en todo el mundo y que suele provocar problemas de equilibrio, retraso motor, discapacidad intelectual y epilepsia a quienes la padecen.

Con estos premios, Alumni US pretende reconocer el trabajo y la dedicación de las personas egresadas de la Universidad de Sevilla, al igual que se viene haciendo con las sesiones de Conversaciones Alumni US, charlas que pueden seguirse a través del canal de Youtube de Unisevilla.

Más de 3.000 personas forman parte de Alumni, la Asociación de Egresados de la Universidad de Sevilla, cuyo objetivo es fortalecer la institución y su relación con la sociedad. Es una gran comunidad que permite a la Universidad de Sevilla seguir acompañando a las personas que han estudiado en ella a lo largo de su carrera profesional, a través de asesoramiento, ofertas de empleo, apoyo en las empresas que funden, reencuentro con compañeros y nuevos contactos, mejora de la formación y acceso a actividades culturales, deportivas, entre otros objetivos.