Elma Saiz anima a disfrutar de los Sanfermines "con respeto"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migración, la pamplonesa Elma Saiz, que ha asistido este sábado al inicio de los Sanfermines de 2024 desde la Casa Consitorial de Pamplona, ha deseado que "ojalá sean unas fiestas en las que prime la convivencia, el respeto, la igualdad, y que todos podamos disfrutar siempre con ese respeto".

Elma Saiz, que fue concejala del PSN en Pamplona hasta su nombramiento como ministra, ha señalado que ha vivido el chupinazo "con mucha emoción". "Es muy emocionante el haber podido estar aquí en mi ciudad y con mi gente. Muy emocionante. A ver si podemos encontrar que todo encaje y alguna escapadita, sin perder de vista, evidentemente, mi responsabilidad y mi trabajo. Es una pasada estar aquí hoy. Estoy muy emocionada", ha resaltado.

La ministra ha resaltado el valor de la convivencia y ha indicado que "sin convivencia las políticas que avancen en derechos, en mejorar el empleo, en toda la cantidad de cosas que se ponen en marcha desde las administraciones, sin convivencia, nada tiene sentido". "Así que ojalá que cada uno disfrute la fiesta desde su perspectiva, desde su manera de vivir la fiesta, pero siempre con el respeto y la convivencia por bandera, esa es la mejor bandera de este país, de esta comunidad y de esta ciudad, una ciudad plural por antonomasia", ha resaltado.

Preguntada sobre la visión de los Sanfermines desde su responsabilidad como ministra, Elma Saiz ha explicado que intenta "no perder nunca la perspectiva de que lo primero es que somos personas". "Intento ser yo misma y siempre con la responsabilidad y sabiendo que represento a un Gobierno y a una institución. El nervio del 5 de julio y la emoción de hoy que estoy a punto de que se me caiga la lágrima, eso no lo puedo olvidar", ha señalado.