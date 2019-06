El efusivo grito patriótico de Josep Bou en plena investidura de Colau

La candidata de Barcelona en Comú a la reelección como alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sido reelegida este sábado con 21 votos, la mayoría del consejo municipal barcelonés, formado por 41 concejales. El candidato de ERC, Ernest Maragall, ganador en votos de las elecciones del 26 de mayo, ha conseguido 15 sufragios, mientras que el alcaldable del PPC, Josep Bou, ha obtenido 2, los que corresponden a los concejales de su grupo.

Sin embargo, ha sido en el momento de la intervención del candidato del Partido Popular de Cataluña, el empresario Josep Bou, cuando hemos visto la nota curiosa del pleno de investidura. Cuando todos los ojos estaban puestos en el exconseller de Interior, acusado por el juicio del procés y en prisión preventiva, Joaquim Forn, Bou ha tomado la palabra para reivindicar la tradición catalana del siglo XVIII y, en su tono habitual efusivo ha concluido: “Como digo siempre... Visca Barcelona, Visca Catalunya... ¡Y VIVA ESPAÑA!”, ha gritado el candidato popular de manera explosiva.

Además, Bou ha cuestionado al inicio de su discurso si han sido válidos los juramentos de ediles que --ha dicho-- no han seguido la fórmula preestablecida de acatar la Constitución y han prometido por imperativo legal. En sus primeras palabras, se ha dirigido al secretario general del consistorio y ha lamentado que en las promesas se ha "escuchado de todo" --muchos han usado fórmulas alternativas-- y ha asegurado que no lo entiende ya que, a sus ojos, la democracia no es una ideología sino un procedimiento.

Bou, empresario, encabezó la lista del PP a la alcaldía a petición del presidente del partido, Pablo Casado, y durante toda la campaña ha protagonizado episodios singulares. Uno de ellos fue la intervención en un restaurante de la ciudad condal que se encontraba en llamas. Bou se encontraba en un lugar cercano y acudió a subirse al tejado para ayudar a mitigar las llamas y hacer las veces de bombero improvisado, algo que reconocería posteriormente que había realizado “en varias ocasiones”.